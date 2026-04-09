Lubuskie

Balon uderzył w budynek, zginęła pilotka. Jest wstępny raport po wypadku

Jest śledztwo w sprawie tragicznego wypadku
Jest śledztwo w sprawie wypadku balonu w Zielonej Górze
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych opublikowała wstępny raport dotyczący tragicznego wypadku balonu w Zielonej Górze. Po kolizji z budynkiem z kosza wypadła doświadczona pilotka. Nie udało się jej uratować.

Do feralnego lotu doszło dokładnie miesiąc temu - 9 marca. Wstępny, właśnie opublikowany raport Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych zaczyna się od opisu zdarzenia.

"Po wlocie nad zwartą zabudowę miasta Zielona Góra balon stopniowo obniżał lot. Po wyrównaniu lotu przeleciał na małej wysokości nad lądowiskiem śmigłowcowym przy szpitalu w Zielonej Górze. Następnie balon zaczął stopniowo obniżać wysokość lotu o około 20 metrów, zmieniając nieznacznie kurs lotu w lewo" - czytamy w raporcie.

Wypadek balonu w centrum Zielonej Góry
Wypadek balonu w centrum Zielonej Góry
Źródło: Syla/Kontakt24

O godzinie 6.32 balon zderzył się ze ścianą budynku przy ul. Krzywoustego. Doszło do tego na wysokości 11 piętra.

"Zderzenie nastąpiło przy prędkości poziomej około 7,5 m/s. Następnie balon został przeciągnięty przez krawędź dachu. W tym czasie pilot wypadła z kosza balonu na dach budynku. Następnie balon z dwoma pasażerkami wzniósł się i o godzinie 6.33 wylądował na ulicy Sulechowskiej - około 330 metrów od miejsca zderzenia z budynkiem" - wskazała komisja.

Mimo udzielenia pomocy medycznej, pilotki nie udało się uratować. Dwie pozostałe uczestniczki lotu nie odniosły poważniejszych obrażeń.

Podczas lotu w koszu znajdowały się trzy kobiety
Podczas lotu w koszu znajdowały się trzy kobiety
Źródło: TVN24

Paliwa miały wystarczająco dużo

Raport komisji zawiera też dane techniczne dotyczące statku powietrznego oraz uczestniczek lotu.

Wiadomo, że zespół, który pracuje nad tą sprawą, przeprowadził oględziny balonu i przyjrzał się instalacji paliwowej oraz palnikom. Stwierdzono, że balon uległ znacznym uszkodzeniom, ale powstały one już na skutek kolizji z budynkiem oraz podczas lądowania. Podobnie było z koszem i palnikami.

Eksperci odczytali też zapisy z tabletu, który służył pilotce do nawigacji i z przyrządu DBI3. To specjalistyczne narzędzie, które między innymi rejestruje parametry lotu. Jednak tutaj na razie brak konkretów.

"Te dane zostaną wykorzystane do dalszej analizy i do określenia przyczyn i okoliczności sprzyjających zaistnieniu wypadku lotniczego" - wskazali twórcy raportu.

Członkowie zespołu badawczego PKWL sprawdzili też, ile paliwa przygotowano na ten lot. Stwierdzili, że była to ilość wystarczająca do wykonania zaplanowanego lotu z miejscowości Zatonie do lotniska w Przylepie i lądowania z wymaganą rezerwą.

Śledztwo prokuratury

Okoliczności tragedii bada również prokuratura. Śledztwo jest prowadzone w kierunku spowodowania wypadku w ruchu powietrznym ze skutkiem śmiertelnym. Śledczy współpracują z przedstawicielami Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.

Dotychczas przesłuchano dwie uczestniczki lotu balonem. Zeznania złożyli też świadkowie wypadku. Prokuratura na razie nie zdradza, co dokładnie padło podczas przesłuchań. W ramach śledztwa zabezpieczono dokumentację dotyczącą danych technicznych balonu - tego, jak był użytkowany i serwisowany.

Zginęła doświadczona pilotka

Jagoda Gancarek była doświadczoną pilotką balona oraz instruktorką samolotową. Latała również jako pilotka samolotów przeciwpożarowych. Od 2022 roku była związana z Aeroklubem Ziemi Lubuskiej. W 2025 roku zdobyła tytuł mistrzyni Polski na XI Balonowych Mistrzostwach Kobiet w Nałęczowie.

