Beata Kulczycka przejmuje stery w Nowej Soli

Porażka największych partii

Do drugiej tury nie dostali się przedstawiciele dwóch największych w skali kraju partii. Kandydat Koalicji 15 października (Koalicja Obywatelska, Nowa Lewica, Trzecia Droga) Daniel Roguski, dostał 21,26 proc. głosów. Ostatni wynik zanotowała kandydatka Prawa i Sprawiedliwości Alicja Szymańska - 9,09 proc.

KO nazywa Kulczycką "lubuską Kałużą"

Beata Kulczycka to radna sejmiku i naczelnik wydziału programowania i promocji w Urzędzie Miejskim w Nowej Soli. "Pragnę służyć mojemu miastu z takim zaangażowaniem i skutecznością, jak robię to od 24 lat, mieszkając tu od zawsze i działając autentycznie i autorsko" - zapowiadała.

Nie można odmówić jej doświaczenia samorządowego. "W roku 2003, kiedy budowałem zespół swoich współpracowników, pełniąc funkcję prezydenta Nowej Soli, zachwyciła mnie swoim profesjonalizmem, jeszcze jako pracownica Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze, odpowiedzialna za pozyskiwanie funduszy unijnych. Dzięki Beacie Kulczyckiej tworzyliśmy projekty i pozyskiwaliśmy środki z UE i innych źródeł. To dzięki Pani Naczelnik i stworzonemu przez nią zespołowi, pozyskaliśmy środki na port, ścianę przeciwpowodziową, na SubBusa czy na ścieżki rowerowe" - przypominał Wadim Tyszkiewicz, prezydent Nowej Soli w latach 2002-2019, który wsparł Kulczycką. Ta wystartowała z komitetu aktualnego senatora.

Wadim Tyszkiewicz został senatorem. "Senat to za mało"

Wadim Tyszkiewicz został senatorem. "Senat to za mało" 15.10. | Nowa Sól jednocześnie cieszy się i płacze. Po 17 latach odchodzi ich ukochany prezydent. Z urzędem żegna się też prezydent Gliwic. Zygmunt Frankiewicz był najdłużej urzędującym prezydentem miasta w Polsce - rządził Gliwicami od 1993 roku, czyli ponad 26 lat. TVN 24 Poznań

"Nie ma w Nowej Soli bardziej kompetentnej osoby do sprawowania funkcji Prezydenta Miasta, łączącej doświadczenie z dynamizmem i chęcią walki o rozwój miasta" - zachwalał ją Tyszkiewicz.

Tyle, że o Kulczyckiej głośno kilka lat temu było z innego powodu. W 2018 roku dostała się do Sejmiku Lubuskiego z list Koalicji Obywatelskiej, jednak w 2020 roku wraz z Aleksandrą Mrozek i Edwardem Fedko opuściła ten klub i założyła nowy - Samorządowe Lubuskie, do którego przystąpiła też Wioleta Haręźlak z PSL.

Ten ruch - zdaniem radnych Koalicji Obywatelskiej - miał doprowadzić do przewrotu politycznego w sejmiku i odsunięcia marszałek województwa Elżbiety Polak.

"Wadim, ale mówimy cały czas o tej samej 'kałuży', która odeszła z klubu KO, co razem z PiS-em, Kubickim (Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry - dop. red.) i Milewskim chcieli w województwie wywrócić marszałek Polak, koalicję KO i oddać w regionie władzę PiS-owi? To ta sama? Od której tak się odżegnywałeś? To ta sama, która z marszałek Witek w Otyniu pozowała na zdjęciach? Czy się mylę? Powiedz, że się mylę. Czy zmieniła twarz i nie poznajesz?" - pytał po ogłoszeniu poparcia dla Kulczyckiej przez Tyszkiewicza Sebastian Ciemnoczołowski, wiceprzewodniczący lubuskiej Platformy Obywatelskiej i przewodniczący klubu radnych KO w sejmiku.