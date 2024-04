Wszystko wskazuje na to, że rządzący od 18 lat Zieloną Górą Janusz Kubicki przegrał w drugiej turze z Marcinem Pabierowskim (Koalicja Obywatelska). Urzędujący prezydent już pogratulował rywalowi.

Po przeliczeniu głosów z 24 z 84 komisji w Zielonej Górze przewaga kandydata Koalicji Obywatelskiej jest znaczna. Głos oddało na niego 13 174 tysiące głosujących, co daje poparcie 58,63 proc, podczas gdy na urzędującego prezydenta Zielonej Góry oddano 9 295 głosów, co daje 41,37 proc. poparcia.

- Wszystko wskazuje na to, że będziemy mieli nowego prezydenta w Zielonej Górze. Chciałbym pogratulować wszystkim, którzy poszli zagłosować. To bardzo ważne, by uczestniczyć w głosowaniach. Decyzja wyborców jest jednoznaczna - powiedział Janusz Kubicki.