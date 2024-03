Dariusz Jacek Bachalski (bezpartyjny)

Były senator i poseł Dariusz Jacek Bachalski poinformował o swojej kandydaturze w walce o fotel prezydencki 12 lutego. Przedsiębiorca i założyciel firmy edukacyjnej JDJ Bachalski idzie do wyborów samorządowych ze wsparciem Nowej Lewicy, która postanowiła go poprzeć jako kandydata niezależnego i bezpartyjnego.

Roman Sondej (Prawo i Sprawiedliwość)

Piotr Wilczewski (Platforma Obywatelska)

O fotel prezydenta Gorzowa Wielkopolskiego zawalczy Piotr Wilczewski. Obecny radny miasta startuje jako kandydat Platformy Obywatelskiej. Jak sam o sobie mówi, jest dowodem na to, że po studiach można wrócić do Gorzowa, założyć tu rodzinę i spokojnie żyć. Kandydat PO swój program streszcza w trzech najważniejszych punktach: "powiększyć Gorzów, zapewnić dobrą przyszłość dzieciom oraz zachęcić mieszkańców, żeby nie wyjeżdżali z miasta". Polityk chce stworzyć kartę mieszkańca, wieloletni plan inwestycyjny zakładający remont gorzowskich szkół, przedszkoli i żłobków. Częścią programu wyborczego jest także bezpłatna komunikacja miejska dla uczniów. Trzecim punktem ogłoszonym podczas konferencji prasowej 12 lutego był "Gorzów - nie wyjeżdżajcie stąd". - Mieszkańcy muszą zostać w naszym mieście, muszą czuć się tutaj dobrze - wyjaśnił Wilczewski. Kandydaturę radnego PO poparł marszałek województwa lubuskiego Marcin Jabłoński, posłanka sejmowa Krystyna Sibińska oraz poseł Waldemar Sługocki. Na swoim koncie w mediach społecznościowych, polityk zachęca do dołączenia do “drużyny Wilka”.