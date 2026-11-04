Lubuskie Sufit runął na śpiącą kobietę. Spod gruzu wydobyli ją policjanci Rafał Molenda |

Sufit spadł na śpiącą kobietę Źródło wideo: KPP Wschowa Źródło zdj. gł.: KPP Wschowa

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Do zdarzenia doszło w nocy z wtorku na środę. Policjanci odebrali wezwanie do interwencji, po zawaleniu się sufitu w mieszkaniu.

- Było to przed godziną 2 w nocy. Pod wskazany adres w Przyczynie Dolnej pojechało dwóch policjantów: sierżant Szymon Szachniewicz i sierżant Roland Walenciak. Na miejsce dotarli jako pierwsi, jeszcze przed przyjazdem innych służb - przekazał Marek Cieślakowski z Komendy Powiatowej Policji we Wschowie.

Sufit runął na śpiącą kobietę Źródło zdjęcia: KPP Wschowa

Policjanci weszli do mieszkania

- Wszędzie unosił się kurz. W jednym z pomieszczeń zauważyli zarwany sufit. Pod gruzem i deskami w łóżku leżała 84-letnia kobieta. Pomogli jej wydostać się i przenieśli ją w bezpieczne miejsce. Udzielili jej też pierwszej pomocy przedmedycznej i przekazali zespołowi pogotowia ratunkowego - dodał Marek Cieślakowski.

84-latka została przewieziona do szpitala na badania. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Jak wynika z informacji przekazanych przez policję, kobieta doznała jedynie powierzchownych obrażeń.

Część budynku jest wyłączona z eksploatacji. Biegli wyjaśniają teraz, dlaczego zawaliła się część konstrukcji domu.