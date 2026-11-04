Sufit runął na śpiącą kobietę. Spod gruzu wydobyli ją policjanci
Do zdarzenia doszło w nocy z wtorku na środę. Policjanci odebrali wezwanie do interwencji, po zawaleniu się sufitu w mieszkaniu.
- Było to przed godziną 2 w nocy. Pod wskazany adres w Przyczynie Dolnej pojechało dwóch policjantów: sierżant Szymon Szachniewicz i sierżant Roland Walenciak. Na miejsce dotarli jako pierwsi, jeszcze przed przyjazdem innych służb - przekazał Marek Cieślakowski z Komendy Powiatowej Policji we Wschowie.
Policjanci weszli do mieszkania
- Wszędzie unosił się kurz. W jednym z pomieszczeń zauważyli zarwany sufit. Pod gruzem i deskami w łóżku leżała 84-letnia kobieta. Pomogli jej wydostać się i przenieśli ją w bezpieczne miejsce. Udzielili jej też pierwszej pomocy przedmedycznej i przekazali zespołowi pogotowia ratunkowego - dodał Marek Cieślakowski.
84-latka została przewieziona do szpitala na badania. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Jak wynika z informacji przekazanych przez policję, kobieta doznała jedynie powierzchownych obrażeń.
Część budynku jest wyłączona z eksploatacji. Biegli wyjaśniają teraz, dlaczego zawaliła się część konstrukcji domu.