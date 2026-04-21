Lubuskie Pojechała na zakupy. Miała ponad dwa promile Oprac. Rafał Molenda |

Wschowa (woj. lubuskie) Źródło: Google Earth

Policjanci wschowskiej drogówki zatrzymali 59-letnią mieszkankę gminy Szlichtyngowa. Mundurowi zdecydowali się na interwencję, gdy zauważyli, że nadjeżdżający z naprzeciwka samochód jedzie w terenie zabudowanym z włączonymi światłami drogowymi.

- Funkcjonariusze postanowili zatrzymać pojazd do kontroli. W trakcie manewru zatrzymywania kierująca uderzyła samochodem w słupek ogrodzenia. Następnie cofnęła pojazd i ponownie uderzyła w ogrodzenie - informuje Marek Cieślakowski z Komendy Powiatowej Policji we Wschowie.

Miała dwa promile. Jechała na zakupy

- Z auta wysiadła kobieta, od której policjanci wyczuli silną woń alkoholu. Badanie alkomatem potwierdziło ich podejrzenia. Kierująca miała ponad dwa promile alkoholu w wydychanym powietrzu i tłumaczyła, że była w sklepie oddalonym o kilka kilometrów na zakupach - dodaje Marek Cieślakowski.

Kobieta straciła prawo jazdy

Policjanci zatrzymali jej prawo jazdy oraz zabezpieczyli pojazd. O dalszym losie 59-latki zdecyduje sąd. Za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości sąd może orzec grzywnę, karę ograniczenia wolności, albo karę pozbawienia wolności do 3 lat.

Apel policji

Policja apeluje o rozsądek i przypomina, że prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu stwarza realne zagrożenie dla życia i zdrowia innych uczestników ruchu drogowego. Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że w 2025 roku nietrzeźwi kierowcy spowodowali w Polsce ponad 1,2 tysiąca wypadków drogowych. Zginęły w nich 154 osoby, a blisko 1,5 tysiąca zostało rannych.