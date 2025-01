38-latek miał zakaz zbliżania się do byłej partnerki. Nie tylko go złamał, ale i brutalnie zaatakował kobietę na klatce schodowej. Następnie wciągnął ją do windy, gdzie kontynuował swój atak. Jakub K. usłyszał zarzuty, a Prokuratura Rejonowa w Gorzowie Wielkopolskim skierowała już do sądu akt oskarżenia. Mężczyźnie grozi od 3 do 20 lat pozbawienia wolności.