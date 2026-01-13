Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Lubuskie

"Wbiliśmy symboliczny słup graniczny". Prokuratura bada sprawę

Robert Bąkiewicz
Do zdarzenia doszło pod Gubinem (Lubuskie)
Źródło: Google Earth
Śledczy sprawdzają, czy Robert Bąkiewicz i działacze Ruchu Obrony Granic nie popełnili przestępstwa, ustawiając w rzece atrapę słupa granicznego. Sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa w Krośnie Odrzańskim (woj. lubuskie). Za fałszywe wystawianie znaków granicznych Kodeks karny przewiduje nawet dwa lata więzienia.

O tym, że Prokuratura Rejonowa w Krośnie Odrzańskim (Lubuskie) analizuje materiały związane z podejrzeniem popełnienia przestępstwa przez Roberta Bąkiewicza i działaczy Ruchu Obrony Granic (ROG) w sprawie słupa granicznego, poinformował prokurator Łukasz Wojtasik z Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze. Dochodzenie w tej sprawie wszczął Nadodrzański Oddział Straży Granicznej. Sprawa dotyczy popełnienia przestępstwa z artykułu 277 Kodeksu karnego.

Kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, usuwa, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fałszywie wystawia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
art. 277 Kodeksu karnego

Wbili słup, krzyczeli: "Tu jest Polska!"

30 grudnia lider Ruchu Obrony Granic Robert Bąkiewicz zamieścił na platformie X krótkie nagranie, na którym widać, jak on i grupka działaczy Ruchu Obrony Granic niosą biało-czerwony słup graniczny, na którym umieszczone jest godło Polski. Niektórzy uczestnicy trzymają w rękach biało-czerwone flagi. Kilku z nich wchodzi do rzeki i wbija słup w grunt. Zebrani wznoszą okrzyki: "Tu jest Polska".

- Symbolicznie pokazujemy, że nie zgadzamy się na superpaństwo w Europie, nie zgadzamy się na przerzucanie nam migrantów, nie zgadzamy się na deprawację polskich dzieci, nie zgadzamy się na niszczenie polskiego rolnictwa. Dzisiaj jesteśmy tutaj po to, żeby to zamanifestować - mówił Bąkiewicz.

Pod filmem zamieścił wpis: "Tego na granicy jeszcze nie było! Dziś przeprowadziliśmy akcję na granicy z Niemcami. Wzorem Bolesława Chrobrego wbiliśmy symboliczny słup graniczny na Nysie Łużyckiej. To był jasny komunikat: STOP dyktatowi Berlina! Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz!".

"Wkrótce prokurator podejmie decyzję"

Dziewiątego stycznia sprawa została przekazana do Prokuratury Rejonowej w Krośnie Odrzańskim. - Sprawa została zarejestrowana i trwa analiza dostarczonych przez Straż Graniczną materiałów. Tymi są głównie treści zamieszczone w internecie. Przesłuchano także mieszkańców miejscowości Markosice w gminie Gubin, w pobliżu której doszło do tego wydarzenia. Wkrótce prokurator podejmie decyzję co do dalszego biegu sprawy, a także - jeśli jej nie umorzy - czy przejmie dochodzenie, czy nadal będzie je prowadzić Straż Graniczna, ale pod jego nadzorem - powiedział prok. Wojtasik.

Najistotniejsze w sprawie jest obecnie ustalenie, czy uczestnicy tego wydarzenia dopuścili się przestępstwa. - Nie jest to całkiem jednoznaczne, gdyż posługiwali się przywiezioną przez siebie atrapą słupa granicznego, a nie oryginalnym słupem - wyjaśnił Wojtasik.

Kłopoty Bąkiewicza z prawem

31 grudnia 2025 r. Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Robertowi Bąkiewiczowi, któremu zarzuciła cztery przestępstwa, w tym znieważenie funkcjonariuszy Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej. Grozi mu kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od roku do trzech lat. Na etapie śledztwa oskarżony nie przyznał się do popełnienia zarzuconych mu czynów i skorzystał z prawa do odmowy złożenia wyjaśnień oraz prawa odmowy udzielania odpowiedzi na pytania.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Jest akt oskarżenia przeciwko Bąkiewiczowi

Jest akt oskarżenia przeciwko Bąkiewiczowi

Polska
"Tyle zostało z wielkich haseł". Bąkiewicz wezwany do zwrotu pieniędzy

"Tyle zostało z wielkich haseł". Bąkiewicz wezwany do zwrotu pieniędzy

Polska

Robert Bąkiewicz jest działaczem środowisk narodowych. Na granicy polsko-niemieckiej pojawiał się w ramach tzw. patroli obywatelskich. Powołał także Ruch Obrony Granic - ogólnopolską inicjatywę społeczną, której celem jest "obrona Polski przed masową migracją i zagrożeniami z nią związanymi".

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: FC/tok

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Radek Pietruszka/PAP

Udostępnij:
Czytaj także:
Szymon Hołownia i politycy Polski 2050 podczas konferencji prasowej dotyczącej podsumowania dwóch lata rządów koalicji 15 października
"Teoria o zaniedbaniu nie jest prawdziwa". Skarbnik Polski 2050 o głosowaniu
Patryk Michalski
imageTitle
Odważna decyzja Vingegaarda. Pierwszy taki sezon
EUROSPORT
Seria zgonów noworodków w rosyjskim szpitalu. Jest śledztwo
Seria zgonów noworodków w rosyjskim szpitalu. Jest śledztwo
Świat
13 1500 s2cl-0016
Hennig-Kloska o wyborach lidera partii: drugą turę trzeba będzie powtórzyć
Polska
shutterstock_2602449795_1
Tryb pilny? Za 10 miesięcy. Polscy pacjenci tracą czas i zdrowie w kolejkach
Anna Bielecka
TIR przebił ogrodzenie i uderzył w drzewo
Ciężarówka przebiła ogrodzenie i wjechała na posesję
Lublin
Japoński śmigłowcowiec JS Izumo, amerykański okręt desantowy USS Essex, australijski śmigłowcowiec HMAS Canberra i koreański okręt desantowy ROKS Marado, RIMPAC 2022
Szpiegował na rzecz Chin. Powodem miała być "nieśmiałość"
Świat
imageTitle
Pyrrusowe zwycięstwo Fręch. W Hobart już nie zagra
EUROSPORT
Tankowce w terminalu Caspian Pipeline Consortium
Drony uderzają w tankowce na Morzu Czarnym. Spadek wydobycia ropy w Kazachstanie
BIZNES
Najpierw zatrzymano kierowcę, potem dwie kobiety
Najpierw kradzież, potem pościg. Nagranie
Lubuskie
Poznań. Przepuszczał karetkę na sygnale, wjechały w niego dwa auta
Przepuszczał karetkę, wjechały w niego dwa auta. Nagranie
Poznań
Uczniowie w Ukrainy pobici przed szkołą
Bójka przed szkołą. Nowe ustalenia urzędników
Trójmiasto
W tym miejscu doszło 1 listopada do wypadku w Pruszkowie
"Stałam na chodniku. Nic poza tym". Lekarze są w szoku, że żyje
Klaudia Kamieniarz
Monflanquin, Francja
Z domu znikały im rzeczy. Zainstalowali monitoring i odkryli przyczynę
Świat
Elektrownia jądrowa w Polsce. Powstały modele finansowo-biznesowe
Arabelle będzie napędzała pierwszą polską elektrownię jądrową
BIZNES
Zniszczenia po rosyjskim ataku w Odessie (13.01.2026)
ONZ: zeszły rok był najbardziej tragiczny. Dramatyczne statystyki z Ukrainy
Świat
Karol Nawrocki w Londynie
"Decyzję podjęło państwo węgierskie, ma prawo". Nawrocki o Ziobrze
Polska
Potrącenie pieszej na pasach
19-latek potrącił pieszą na pasach. Policja publikuje nagranie
Lublin
imageTitle
Nie żyje medalista olimpijski. Zabrała go lawina
EUROSPORT
pap_20220320_3FT
Polski konsulat uszkodzony. W wyniku rosyjskiego bombardowania
Świat
Lodołamacze wypłynęły na Wisłę
Lodołamacze łamią lód na Wiśle. Pierwsza taka akcja od 10 lat
METEO
tramwaje krakow
Na ulicach cichosza i w tramwajach też. Nowe przepisy
Kraków
Protesty w Iranie
Irański urzędnik o protestach. Mówi o dwóch tysiącach ofiar
Świat
Położyła utarg na dachu samochodu i odjechała. Frunące banknoty zebrali inni kierowcy
Od tej kwoty zaczyna się bogactwo. Polacy wskazali próg
BIZNES
Karol Nawrocki i Keir Starmer
Nawrocki po spotkaniu ze Starmerem. "Skupiało się na kwestiach bezpieczeństwa"
Świat
Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze
Prokuratura bada świadectwo maturalne starosty. Szkoła: nie mamy dokumentów
Wrocław
imageTitle
Ośmioro polskich łyżwiarzy figurowych powalczy o medale mistrzostw Europy
EUROSPORT
shutterstock_2348565381
Rząd po trzech latach wraca do stolicy. Razem z nim milion osób
Świat
Szymon Hołownia
Hołownia "nie będzie się uchylał". Nie wykluczył startu
Polska
Nawrocki
"Prezydent spotkał się z człowiekiem, który ma na sumieniu ciężkie przestępstwa"
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica