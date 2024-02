Śmiertelnie potrącił 10-latka i uciekł. Policja zatrzymała trzy osoby

W piątek w nocy w Wawrowie w województwie lubuskim mężczyzna potrącił 10-latka, który miał jechać na ferie do Zakopanego. Dziecko zmarło w szpitalu, sprawca uciekł z miejsca zdarzenia. W sobotę po południu policja zatrzymała kierowcę podejrzewanego o spowodowanie tego wypadku. To 26-latek z Gorzowa Wielkopolskiego, miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Przy zatrzymaniu znaleziono przy nim narkotyki. Prokurator przesłucha go prawdopobnie w niedzielę lub poniedziałek. Poinformowano także, ża zatrzymane zostały dwie inne osoby - to 28-letni brat podejrzewanego oraz 24-letnia kobieta, którzy według ustaleń policji mieli utrudniać śledztwo.

Do zdarzenia doszło w piątek 9 lutego, chwilę przed północą w miejscowości Wawrów, niedaleko Gorzowa Wielkopolskiego, na wysokości kościoła, ok. stu metrów od ronda. Grupa dzieci miała zbiórkę przed wyjazdem na ferie do Zakopanego.

- Dzieci szykowały się właśnie do wyjazdu w góry, na upragnione wakacje do Zakopanego. W autokarze były pootwieranie luki bagażowe, wszyscy pakowali swoje rzeczy. W pewnym momencie od strony ronda w kierunku Czechowa, z dużą prędkością przejechał kierujący – prawdopodobnie – ciemnym bmw i potrącił dziesięcioletniego chłopca, jednego z uczestników wycieczki - powiedział w sobotę rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim podinspektor Marcin Maludy.

Do tragedii doszło jak dzieci szykowały się na wyjazd do Zakopanego Fot. Czytelnik Dawid / gorzowianin.com

Relacje świadków

Policjanci, którzy dotarli na miejsce zdarzenia podjęli próbę reanimacji. - Później chłopiec był jeszcze reanimowany przez Zespół Ratownictwa Medycznego. Został przetransportowany do szpitala w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie niestety, zmarł - dodał podinspektor Maludy. Rodzice chłopca mają zapewnioną opiekę psychologiczną.

Na miejscu tragedii był w sobotę reporter TVN24 Łukasz Wójcik. - Świadkowie zeznali, że kierowca jechał z dużą prędkością. To zdarzenie było tym bardziej tragiczne, że sprawca nie tylko potrącił chłopca, ale i przejechał po nim. Potem uciekł - relacjonował Wójcik.

Reporter dotarł też do nagrania z kamery monitoringu jednego z okolicznych mieszkańców. Nie ma na nim samego wypadku, widać natomiast przejeżdżający z dużą prędkością samochód. To moment już po tragedii, gdy sprawca ucieka z miejsca zdarzenia.

Monitoring z okolicy miejsca zdarzenia

26-latek zatrzymany

W sobotę po południu policjanci zatrzymali kierowcę podejrzewanego o spowodowanie tego wypadku. To 26-latek z Gorzowa Wielkopolskiego,

Pierwszy do informacji o zatrzymaniu mężczyzny dotarł Robert Zieliński, dziennikarz śledczy tvn24.pl. - Kierowca wraz z trzema pasażerami zostali zatrzymani - ustalił Zieliński. Kilka minut później policja potwierdziła oficjalnie ustalenia naszego dziennikarza. "Policjanci KMP Gorzów Wielkopolski zatrzymali sprawcę śmiertelnego wypadku w którym zginął 10-letni chłopiec" - podała policja na portalu X.

Z narkotykami i zakazem prowadzenia

Rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim podinspektor Marcin Maludy mówił na antenie TVN24, że 26-letni gorzowianin został zatrzymany w sobotę po godzinie 15. - Przełom nastąpił po godzinie 13, gdy funkcjonariuszom udało się znaleźć porzucone auto. Było ono w lesie, w powiecie gorzowskim, najprawdopodobniej pochodzi z wypożyczalni - relacjonował Maludy. Później przekazał, że auto zostało porzucone w lesie w miejscowości Lipy.

Zatrzymanie podejrzewanego o śmiertelne potrącenie 10-letniego chłopca lubuska policja

Zatrzymany mężczyzna najprawdopodobniej chciał uciec przed służbami. Miał obowiązujący sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Podczas przeszukania policjanci znaleźli przy nim narkotyki. - Przy zatrzymaniu 26-latek przyznał się, że to on prowadził porzucone auto - dodał rzecznik.

Maludy poinformował także, że 26-latek przyznał się policjantom podczas zatrzymania, że przyjmował narkotyki w piątek około godziny 14. - Dlatego bezpośrednio po zatrzymaniu pojechaliśmy do szpitala w Gorzowie, aby pobrać krew. To rutynowa czynność - dodał.

Śmiertelne potrącenie 10-latka. Zatrzymany 26-latek Policjanci z Gorzowa Wielkopolskiego zatrzymali 26-latka | Lubuska Policja

Zatrzymano dwie kolejne osoby

W sobotę wieczorem podinspektor Maludy przekazał, że w sprawie zatrzymano kolejne dwie osoby

-. To 28-letni brat tego mężczyzny oraz 24-letnia kobieta. Najprawdopodobniej utrudniali śledztwo, przeszkadzali organom ścigania w dotarciu do tej osoby, ukryły auto w kompleksie leśnym. Ale poszczególne ich role i to, czy byli w tym samochodzie w momencie tragedii, będziemy oczywiście ustalać - powiedział policjant. Dodał, że te dwie osoby są właśnie przesłuchiwane i muszą się liczyć z tym, że usłyszą zarzuty związane z utrudnianiem śledztwa.

Co do przesłuchania 26-latka, Maludy przekazał, że będzie ono uzależnione od jego stanu psychofizycznego. - Jeżeli będzie trzeźwy, jeżeli już nie będzie miał narkotyków w swoim organizmie, co mogłoby zostać potwierdzone przez badania, przystępimy do czynności związanych z przesłuchaniem - mówił dalej policjant. Dodał, że prokurator przesłucha 26-latka najprawdopodobniej jutro lub też pojutrze.

Maludy mówił także o okolicznościach pracy policji w tej sprawie: - Komendant oddelegował do tego zadania najbardziej doświadczonych policjantów. Powstała specjalna grupa. Miała bardzo szerokie spektrum. W jej skład wchodzili policjanci ruchu drogowego, prewencji, kryminalni, śledczy czy technik kryminalistyki. Właściwie wszyscy policjanci zostali postawieni na nogi w takim systemie alarmowym.

Podinspektor Maludy: w sprawie śmiertelnego potrącenia 10-latka zatrzymano kolejne dwie osoby TVN24

