Śmiertelne potrącenie 10-letniego Mateusza. Zarzuty i areszt dla 26-letniego kierowcy

- Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na to, by prokurator przedstawił zarzuty spowodowania wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym, ucieczki z miejsca zdarzenia oraz prowadzenia pojazdu wbrew orzeczonemu wcześniej zakazowi. Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu, złożył wyjaśnienia. Jest mu przykro i wyraził skruchę z powodu tego, co się wydarzyło - przekazała Agnieszka Hornicka-Mielcarek z Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wielkopolskim. Dodała, że wobec podejrzanego oraz kobiety, która została wczoraj przesłuchana, prokurator skieruje do sądu wniosek o tymczasowy areszt. - Wobec trzeciego z podejrzanych, który został zatrzymany i któremu wczoraj ogłoszono zarzuty zostanie zastosowany środek zapobiegawczy o charakterze wolnościowym - poręczenie majątkowe - podała Hornicka-Mielcarek.