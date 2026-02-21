Pożar domu pomocy społecznej. Jedna osoba nie żyje, prawie 100 ewakuowano

Pożar Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak poinformował dyżurny Komendy Wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wielkopolskim, w miejscowości Szczawno w budynku domu pomocy społecznej wybuchł pożar.

- Na pierwszym piętrze pożar został ugaszony, na poddaszu w dalszym ciągu trwa gaszenie - przekazał przed południem strażak.

Pożar DPS w Szczawnie Źródło: News Lubuski

Pożar DPS w Szczawnie Źródło: KP PSP w Krośnie Odrzańskim

Pożar opanowany. Jedna osoba nie żyje

- 96 osób zostało ewakuowanych z tego budynku, dziewięć z nich zabrały zespoły ratownictwa medycznego, w stosunku do jednej prowadzona jest resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Nie ma zagrożenia dla okolicznych budynków. W działaniach bierze udział 14 zastępów straży pożarnej - przekazał po godzinie 13 w rozmowie z tvn24.pl, kapitan Piotr Gabrowski z Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim.

Po godzinie 14 służby przekazały, że reanimowana osoba zmarła i że pożar został opanowany.

Pożar DPS w Szczawnie Źródło: News Lubuski

Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru.

Pensjonariusze trafią do innych DPS-ów

Anna Januszkiewicz, starosta krośnieński w rozmowie z reporterką TVN24 potwierdziła, że jedna osoba nie żyje.

Przekazała też, że 87 osób wymaga relokacji i zostaną one przewiezione do DPS-ów na terenie województwa lubuskiego. Po część osób zgłaszają się rodziny.

Starosta poinformowała też, że na miejscu pracują służby wojewody lubuskiego w celu rozlokowania pensjonariuszy.