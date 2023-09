Cztery tony papy i eternitu porzucone przy autostradzie. "Odpady mogły wjechać z Niemiec"

czytaj dalej

Amerykańska celebrytka ormiańskiego pochodzenia Kim Kardashian zaapelowała do rządu USA i społeczności międzynarodowej o natychmiastową interwencję, by zapobiec katastrofie humanitarnej w Górskim Karabachu. To jej kolejny apel po zaostrzeniu się sytuacji wokół separatystycznego regionu na Kaukazie.