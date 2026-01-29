Siedmiomiesięczny Wojtuś nie żyje. Ojciec usłyszał wyrok

Ewa Antonowicz o rodzinie i domu, w którym wychował się 7-mięsięczny Wojtuś Źródło: TVN24

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze wydał wyrok w sprawie zabójstwa siedmiomiesięcznego Wojtusia ze Świebodzina (woj. lubuskie). W tym procesie na ławie oskarżonych zasiada Robert P. - ojciec dziecka. 26-latek został oskarżony o zabójstwo z zamiarem ewentualnym.

Prokuratura domagała się dożywocia, ale sąd nie zdecydował się najsurowszą z kar. Roberta P. skazał na 25 lat pozbawienia wolności. Ponadto mężczyzna przez 15 lat nie może się zbliżyć do swojej córki Róży. Sąd uzasadnił, że jest to "kara adekwatna i sprawiedliwa".

Wyrok nie jest prawomocny.

Zgodnie z zapowiedzią, Robert P. miał dziś usłyszeć wyrok Źródło: TVN24

Alkohol, narkotyki i dwójka małych dzieci

Mowy końcowe strony wygłosiły 8 października. Prokuratorka Ewa Antonowicz szczegółowo scharakteryzowała dom, w którym wychowywali się siedmiomiesięczny Wojtuś i jego dwuletnia siostra Róża.

- Alkohol, narkotyki i osoby wielokrotnie karane. Matka, której już odbierano dzieci, ojciec porywczy i uzależniony od substancji psychoaktywnych. Oni i dwójka małych dzieci. Do tego niemal wszyscy, którzy byli obojętni na ich los. Dziadkowie, którzy usprawiedliwiali sprawcę. Instytucje, które miały chronić, a zabrakło im woli. Sąsiedzi, którzy słyszeli i milczeli. Policja, która przyjeżdżała i nie zatrzymywała. Nawet tutaj przed sądem każda z tych osób stara się, choć trochę, usprawiedliwić oskarżonego. Dobrze wiemy, że to próba oczyszczenia własnego sumienia, bo wiedzieli, ale nic nie zrobili - mówiła prokurator Ewa Antonowicz.

Przypomniała, że Robert P. przyznał się do zabójstwa i tłumaczył, że nie panował nad sobą. Prokuratorka wnioskowała o uznanie P. za winnego zabójstwa Wojciecha S., znęcania się nad chłopcem, jego siostrą i matką - a tym samym o wymierzenie oskarżonemu najsurowszej kary, czyli dożywocia. Wnioskowała również o pozbawienia oskarżonego praw publicznych na pięć lat i o 14-letni zakaz kontaktowania się z córką Różą S.

- Ten wyrok musi być wyraźnym przesłaniem, że gniew, frustracja, niepanowanie nad sobą, nie mogą usprawiedliwiać przemocy. Zło zaczyna się od krzyku, od uderzenia, od strachu, który staje się codziennością, a kończy się ciszą taką, jaka zapadła tamtej nocy (7 marca 2024 - przyp. red.) - apelowała Antonowicz.

Adwokat Sylwester Babicz, przyznał podczas mów końcowych, że "niezaprzeczalnym faktem jest to, iż oskarżony doprowadził do śmierci swojego syna". Dlatego w tym zakresie wnioskowano o "łagodny wymiar kary". - Opis czynu jest bulwersujący, bo chodzi o zgon dziecka. Natomiast jest w akcie oskarżenia sformułowanie "z zamiarem ewentualnym" i ono w tej prawniczej nomenklaturze oznacza, że oskarżony wcale nie chciał, by do tego doszło - przekonywał z kolei Babicz.

Natomiast w kwestii znęcania się nad rodziną, według obrony, brak było dowodów, które by na to wskazywały. Adwokat Roberta P. wnioskował o uniewinnienie od zarzutu znęcania się.

"Wolałbym ja leżeć w grobie zamiast mojego własnego syna"

7 października, na sali sądowej głos zabrał też oskarżony. Przez kilka minut opowiadał tym, jak wyglądało życie z jego partnerką Alicją S.

- Żałuję tego, co się stało. Ale nie padło to, że partnerka często wybywała na całe noce. Nie padło to, że miałem dwie roboty jednocześnie. Wróciłem z drugiej pracy, a ona nawet nie wiedziała, gdzie ma córkę. Tak się napiła, że nie pamiętała, gdzie jest Róża, a ona była u jej siostry. Nie padło to, że kilka razy by nam chatę spaliła, bo pijana z dzieckiem w domu zasnęła. To było całe życie, ciągle w nerwówce - wyliczał.

26-latek wyraził też skruchę. - Czasu nie cofnę, choć bardzo bym chciał. Wolałbym ja leżeć w grobie zamiast mojego własnego syna. I mam nadzieję, że kuratorium będzie miało teraz większe pole manewru, żeby dzieci zabierać z takich rodzin - powiedział 26-latek.

Oskarżony Robert P. Źródło: TVN24

Zadał dziecku ciosy w głowę, bo go obudziło

Do tragedii doszło 7 marca 2024 roku. To wtedy do jednego z domów w Świebodzinie wezwano na numer alarmowy 112 pomoc. Zwróciła się o nią babcia kilkumiesięcznego chłopca. Na miejsce pojechały służby ratunkowe, niestety dziecko już nie żyło. Jak informowali wstępnie śledczy, "miało obrażenia na ciele".

Policja zatrzymała Roberta P. - ojca dziecka. Jak ustalono, nocą był w domu sam z siedmiomiesięcznym Wojtusiem i dwuletnią Różą. Spali w jednym łóżku. Matki dzieci nie było w domu. Została zatrzymana przez policję w środę, 6 marca, za kradzież. I to pod jej nieobecność doszło do zabójstwa. Jak informowała Ewa Antonowicz, Robert P. "stwierdził wprost, że zadał dziecku ciosy w głowę, ponieważ był zirytowany tym, że go obudziło".

Akt oskarżenia trafił do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze w lutym 2025 roku. Jak informowała prokuratura, psychiatra jasno określił, że oskarżony jest osobą zdrową, poczytalną, która wie, co robi. Biegli mieli też pewność, że siła, z jaką ojciec uderzał Wojtusia, była duża, a "śmiertelne skutki nieuniknione".

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

