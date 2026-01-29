Logo strona główna
Lubuskie

Siedmiomiesięczny Wojtuś nie żyje. Ojciec usłyszał wyrok

Oskarżony Robert P.
Ewa Antonowicz o rodzinie i domu, w którym wychował się 7-mięsięczny Wojtuś
Źródło: TVN24
Sąd nie miał wątpliwości i skazał ojca siedmiomiesięcznego Wojtusia za zabójstwo synka na 25 lat więzienia. Wyrok nie jest prawomocny. Robert P. zadał dziecku kilka ciosów w główkę. Obrażenia były na tyle poważne, że chłopiec zmarł. Mężczyzna tłumaczył śledczym, że "był zirytowany tym, że niemowlę go obudziło". Tamtej tragicznej nocy P. miał również pod opieką dwuletnią córkę Różę. Poruszającą mowę końcową wygłosiła prokuratorka.

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze wydał wyrok w sprawie zabójstwa siedmiomiesięcznego Wojtusia ze Świebodzina (woj. lubuskie). W tym procesie na ławie oskarżonych zasiada Robert P. - ojciec dziecka. 26-latek został oskarżony o zabójstwo z zamiarem ewentualnym.

Prokuratura domagała się dożywocia, ale sąd nie zdecydował się najsurowszą z kar. Roberta P. skazał na 25 lat pozbawienia wolności. Ponadto mężczyzna przez 15 lat nie może się zbliżyć do swojej córki Róży. Sąd uzasadnił, że jest to "kara adekwatna i sprawiedliwa".

Wyrok nie jest prawomocny.

Zgodnie z zapowiedzią, Robert P. miał dziś usłyszeć wyrok
Zgodnie z zapowiedzią, Robert P. miał dziś usłyszeć wyrok
Źródło: TVN24

Alkohol, narkotyki i dwójka małych dzieci

Mowy końcowe strony wygłosiły 8 października. Prokuratorka Ewa Antonowicz szczegółowo scharakteryzowała dom, w którym wychowywali się siedmiomiesięczny Wojtuś i jego dwuletnia siostra Róża.

- Alkohol, narkotyki i osoby wielokrotnie karane. Matka, której już odbierano dzieci, ojciec porywczy i uzależniony od substancji psychoaktywnych. Oni i dwójka małych dzieci. Do tego niemal wszyscy, którzy byli obojętni na ich los. Dziadkowie, którzy usprawiedliwiali sprawcę. Instytucje, które miały chronić, a zabrakło im woli. Sąsiedzi, którzy słyszeli i milczeli. Policja, która przyjeżdżała i nie zatrzymywała. Nawet tutaj przed sądem każda z tych osób stara się, choć trochę, usprawiedliwić oskarżonego. Dobrze wiemy, że to próba oczyszczenia własnego sumienia, bo wiedzieli, ale nic nie zrobili - mówiła prokurator Ewa Antonowicz.

Przypomniała, że Robert P. przyznał się do zabójstwa i tłumaczył, że nie panował nad sobą. Prokuratorka wnioskowała o uznanie P. za winnego zabójstwa Wojciecha S., znęcania się nad chłopcem, jego siostrą i matką - a tym samym o wymierzenie oskarżonemu najsurowszej kary, czyli dożywocia. Wnioskowała również o pozbawienia oskarżonego praw publicznych na pięć lat i o 14-letni zakaz kontaktowania się z córką Różą S.

- Ten wyrok musi być wyraźnym przesłaniem, że gniew, frustracja, niepanowanie nad sobą, nie mogą usprawiedliwiać przemocy. Zło zaczyna się od krzyku, od uderzenia, od strachu, który staje się codziennością, a kończy się ciszą taką, jaka zapadła tamtej nocy (7 marca 2024 - przyp. red.) - apelowała Antonowicz.

Adwokat Sylwester Babicz, przyznał podczas mów końcowych, że "niezaprzeczalnym faktem jest to, iż oskarżony doprowadził do śmierci swojego syna". Dlatego w tym zakresie wnioskowano o "łagodny wymiar kary". - Opis czynu jest bulwersujący, bo chodzi o zgon dziecka. Natomiast jest w akcie oskarżenia sformułowanie "z zamiarem ewentualnym" i ono w tej prawniczej nomenklaturze oznacza, że oskarżony wcale nie chciał, by do tego doszło - przekonywał z kolei Babicz.

Natomiast w kwestii znęcania się nad rodziną, według obrony, brak było dowodów, które by na to wskazywały. Adwokat Roberta P. wnioskował o uniewinnienie od zarzutu znęcania się.

Wojtuś nie żyje, bo obudził ojca. Prokuratura chce dożywocia

Wojtuś nie żyje, bo obudził ojca. Prokuratura chce dożywocia

Aleksandra Arendt-Czekała
Matka i babcia oskarżone. Miały zakopać żywego noworodka

Matka i babcia oskarżone. Miały zakopać żywego noworodka

Szczecin

"Wolałbym ja leżeć w grobie zamiast mojego własnego syna"

7 października, na sali sądowej głos zabrał też oskarżony. Przez kilka minut opowiadał tym, jak wyglądało życie z jego partnerką Alicją S.

- Żałuję tego, co się stało. Ale nie padło to, że partnerka często wybywała na całe noce. Nie padło to, że miałem dwie roboty jednocześnie. Wróciłem z drugiej pracy, a ona nawet nie wiedziała, gdzie ma córkę. Tak się napiła, że nie pamiętała, gdzie jest Róża, a ona była u jej siostry. Nie padło to, że kilka razy by nam chatę spaliła, bo pijana z dzieckiem w domu zasnęła. To było całe życie, ciągle w nerwówce - wyliczał.

26-latek wyraził też skruchę. - Czasu nie cofnę, choć bardzo bym chciał. Wolałbym ja leżeć w grobie zamiast mojego własnego syna. I mam nadzieję, że kuratorium będzie miało teraz większe pole manewru, żeby dzieci zabierać z takich rodzin - powiedział 26-latek.

Oskarżony Robert P.
Oskarżony Robert P.
Źródło: TVN24

Zadał dziecku ciosy w głowę, bo go obudziło

Do tragedii doszło 7 marca 2024 roku. To wtedy do jednego z domów w Świebodzinie wezwano na numer alarmowy 112 pomoc. Zwróciła się o nią babcia kilkumiesięcznego chłopca. Na miejsce pojechały służby ratunkowe, niestety dziecko już nie żyło. Jak informowali wstępnie śledczy, "miało obrażenia na ciele".

Policja zatrzymała Roberta P. - ojca dziecka. Jak ustalono, nocą był w domu sam z siedmiomiesięcznym Wojtusiem i dwuletnią Różą. Spali w jednym łóżku. Matki dzieci nie było w domu. Została zatrzymana przez policję w środę, 6 marca, za kradzież. I to pod jej nieobecność doszło do zabójstwa. Jak informowała Ewa Antonowicz, Robert P. "stwierdził wprost, że zadał dziecku ciosy w głowę, ponieważ był zirytowany tym, że go obudziło".

Akt oskarżenia trafił do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze w lutym 2025 roku. Jak informowała prokuratura, psychiatra jasno określił, że oskarżony jest osobą zdrową, poczytalną, która wie, co robi. Biegli mieli też pewność, że siła, z jaką ojciec uderzał Wojtusia, była duża, a "śmiertelne skutki nieuniknione".

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Autorka/Autor: Aleksandra Arendt-Czekała

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

