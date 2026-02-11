Wyszedł z domu, nocował w lasach. Zatrzymali go, gdy jechał rowerem po autostradzie

We wtorek (10 lutego) policjanci z komisariatu w Świebodzinie otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie, który jechał rowerem po autostradzie A2. Informacja potwierdziła się.
Jak się okazało, 47-latek był osobą zaginioną. Od dwóch dni szukała go rodzina. Mężczyzna przemieszczał się rowerem w przypadkowych kierunkach i nocował w lasach.
"W rejonie miejscowości Poźrzadło w powiecie świebodzińskim znalazł autostradę, pokonał ogrodzenie i ruszył w dalszą drogę" - podała Komenda Powiatowa Policji w Świebodzinie.
Na miejsce wezwano pogotowie, a także poinformowano rodzinę.
Opracował: Michał Malinowski
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP w Świebodzinie