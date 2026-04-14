Lubuskie Pobił seniorkę i wyrwał torbę. Policja dopadła go po kilku godzinach

Sprawca zatrzymany przez policjantów Źródło: KPP w Świebodzinie

Do brutalnego napadu doszło w Świebodzinie w okolicy hipermarketu.

- 74-letnia kobieta została brutalnie zaatakowana na ulicy. Napastnik uderzył ją w tył głowy, a gdy straciła równowagę, wyrwał jej torbę na kółkach i uciekł. W torbie były codzienne zakupy, telefon oraz portfel z dokumentami. Sprawca działał szybko. Po ataku zbiegł. Kobieta po udzielonej pomocy czuje się dobrze. Jej życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo - informuje Marcin Ruciński z Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie.

Policjanci wytypowali podejrzanego w kilka godzin po rozboju. Napastnikiem okazał się 29-letni mężczyzna.

Zgromadzony materiał dowodowy wystarczył, by prokurator mógł postawić mu zarzut rozboju i wystąpić do sądu o tymczasowe aresztowanie. Sąd przychylił się do wniosku.

Mężczyzna najbliższe trzy miesiące spędzi za kratami. Za rozbój może trafić do więzienia nawet na 15 lat.