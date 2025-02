Wędkarz pomachał do drona. Operator sądził, że tonie. Rozpoczęła się akcja ratunkowa

W sobotę po południu służby ratunkowe ze Świebodzina otrzymały zgłoszenie dotyczące mężczyzny, pod którym na jednym ze zbiorników miał załamać się lód. Miał on wpaść do wody i machać rękoma.

Machał do drona, zgłaszający źle to zinterpretował

Po kolejnej rozmowie ze zgłaszającym, doprecyzował on, że widział z dużej wysokości wędkarza, który machał do drona. Miało to wyglądać na wzywanie pomocy. Okazało się, że był to mężczyzna łowiący ryby. - Poinformował on mundurowych, że nic mu nie zagraża - przekazuje Ruciński.