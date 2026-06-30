Świebodzin Sąsiedzi usłyszeli huki, policjanci znaleźli zakrwawionego mężczyznę

Zatrzymany 45-latek odpowie za usiłowanie zabójstwa Źródło wideo: Lubuska policja Źródło zdj. gł.: Lubuska policja

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24 czerwca policjanci otrzymali zgłoszenie, z którego wynikało, że mieszkańcy Świebodzina (Lubuskie) usłyszeli dwa huki, które przypominały wystrzał z broni palnej. Na miejsce pojechały patrole. Policjanci ustalili, że do zdarzenia mogło dojść w przyczepie. Potwierdziły to widoczne na szybie ślady.

- Na jednej z pobliskich ulic policjanci odnaleźli zakrwawionego mężczyznę z raną postrzałową. Poszkodowany został niezwłocznie przetransportowany przez załogę pogotowia ratunkowego do szpitala - przekazał asp. sztab. Marcin Ruciński, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie.

Podejrzanego o usiłowanie zabójstwa 45-latka zatrzymano kilka godzin po zdarzeniu Źródło zdjęcia: Lubuska policja

Świebodzin. Zatrzymali mężczyznę, który strzelał

W komendzie natychmiast ogłoszono alarm dla funkcjonariuszy. Do akcji skierowano policjantów z wydziału kryminalnego, dochodzeniowo-śledczego, a także z pozostałych pionów.

Zatrzymany to 45-latek Źródło zdjęcia: Lubuska policja

- Kiedy śledczy wytypowali już osobę, która mogła stać za tym brutalnym czynem, rozpoczęły się dynamiczne poszukiwania. Podejrzany 45-latek został zatrzymany kilka godzin później. Policjanci odnaleźli również broń czarnoprochową, którą podejrzany zdążył schować, licząc na to, że w ten sposób ukryje dowody przestępstwa - powiedział Ruciński.

Napastnik postrzelił poszkodowanego z broni czarnoprochowej Źródło zdjęcia: Lubuska policja

Zgromadzony materiał trafił do Prokuratury Rejonowej w Świebodzinie. Sąd przychylił się do wniosku o trzymiesięczny areszt tymczasowy.

45-latek jest podejrzany o usiłowanie zabójstwa. Grozi mu kara nie mniejsza niż dziesięć lat pozbawienia wolności.