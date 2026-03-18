Napad na solarium. Groził nożem, uciekł z pieniędzmi

Do zdarzenia doszło w Świebodzinie Źródło: Google Earth

W czwartek 12 marca w Świebodzinie zakapturzony i zamaskowany mężczyzna wtargnął do jednego z solariów na terenie miasta. Nożem groził pracownicy i zażądał wydania pieniędzy. Ukradł blisko trzy tysiące złotych.

- Ruszyły poszukiwania mężczyzny. Oprócz patroli do akcji włączyli się policjanci z wydziałów kryminalnego oraz dochodzeniowo-śledczego świebodzińskiej komendy - relacjonuje aspirant sztabowy Marcin Ruciński, oficer prasowy policji w Świebodzinie.

Mężczyzna groził nożem pracownicy solarium Źródło: KPP Świebodzin

Trafił do aresztu

Najpierw odnaleźli część porzuconych po napadzie ubrań, a potem dotarli do podejrzanego. - Został zatrzymany w Torzymiu przez świebodzińskich kryminalnych - informuje Ruciński.

Prokuratura Rejonowa w Świebodzinie postawiła mężczyźnie zarzut rozboju z użyciem noża. Sąd Rejonowy w Świebodzinie zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu.

Podejrzanemu grozi nawet 20 lat pozbawienia wolności.

OGLĄDAJ: Zgorzelski: chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby Kaczyński mógł się dorwać do władzy