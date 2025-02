Policjanci zatrzymali 30-letniego mężczyznę, który driftując na marketowym parkingu doprowadził do kolizji, a później na widok policji próbował uciekać. W czasie pościgu łamał przepisy drogowe i dwukrotnie doprowadził do kolizji z radiowozem. Jechał z kominiarką na głowie, miał przy sobie amfetaminę, a w samochodzie siekierę i noże.

Miał sporo "wyczynów" na koncie

- 30-latek jest dobrze znany świebodzińskim funkcjonariuszom. Za niestosowanie się do wyroku sądu zakazującego kierowanie pojazdem oraz za niezatrzymanie się do kontroli grozi mu kara pozbawienia wolności nawet do 5 lat. Odpowie on również za popełniane wykroczenia oraz stworzenie zagrożeń na drodze - kończy Ruciński.