Lubuskie W kontenerze na odzież znaleziono martwe szczenięta

Marsz w obronie praw zwierząt i w hołdzie tragicznie zmarłego posła Litewki Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Policja Lubuska

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Pracownicy zajmujący się czyszczeniem kontenerów z odzieżą w Sulęcinie natknęli się na makabryczne znalezisko. W jednej z reklamówek znajdowały się zwłoki czterech szczeniąt. O sprawie natychmiast powiadomiono policję. Na miejsce przyjechali funkcjonariusze wydziału kryminalnego oraz lekarz weterynarii. Wstępne oględziny wykazały, że każde ze zwierząt doznało rozległych obrażeń głowy.

30-latek z zarzutami

Policjanci szybko rozpoczęli działania, które doprowadziły do ustalenia i zatrzymania podejrzewanego. Okazał się nim 30-letni mieszkaniec powiatu sulęcińskiego. Mężczyzna usłyszał już zarzuty.

Zatrzymanemu 30-latkowi grozi do pięciu lat więzienia Źródło zdjęcia: Policja Lubuska

Zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt, za zabicie psa ze szczególnym okrucieństwem grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności. Sąd może również orzec obowiązek zapłaty nawiązki na cele związane z ochroną zwierząt oraz zakaz ich posiadania - czasowy, wieloletni lub dożywotni.