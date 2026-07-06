Rozpędził się tak bardzo, że stracił prawo jazdy
2 lipca na drodze krajowej nr 22 między Licheniem a miejscowością Długie - policjanci zauważyli BMW, które jechało z dużą prędkością.
- Pomiar wskazał, że kierowca pędził 212 kilometrów na godzinę w miejscu, gdzie można jechać maksymalnie z prędkością 90 kilometrów na godzinę. Został zatrzymany do kontroli - poinformował st. asp. Tomasz Bartos rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Krajeńskich.
Został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych, a na jego konto trafiło 15 punktów. Za rażące przekroczenie dozwolonej prędkości stracił też prawo jazdy na trzy miesiące.
Ze statystyk Komendy Głównej Policji wynika, że w 2025 roku policjanci zarejestrowali ponad 2,5 miliona przypadków przekroczenia dopuszczalnej prędkości. W 26,5 tysiąca tych sytuacji kierowcy jechali o ponad 50 kilometrów na godzinę za szybko.