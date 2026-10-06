Lubuskie Wpadł, bo jechał zygzakiem. Pościg za kierowcą Oprac. Aleksandra Arendt-Czekała |

Policjanci ze Strzelec Krajeńskich ścigali kierowcę, który jechał zygzakiem Źródło wideo: KPP Strzelce Krajeńskie Źródło zdj. gł.: KPP Strzelce Krajeńskie

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W niedzielę policjanci ze Strzelec Krajeńskich (Lubuskie) patrolowali ulice. W pewnym momencie zwrócili uwagę na kierowcę Audi. Mężczyzna jechał zygzakiem i to całą szerokością jezdni.

- Policjanci użyli sygnałów świetlnych i dźwiękowych, aby zatrzymać kierującego. Ten jednak zbagatelizował polecenia i zaczął uciekać. Mężczyzna jechał lewym pasem, wyprzedzał na zakrętach, nie stosował się do znaków. Jego nieodpowiedzialna jazda mogła skończyć się tragedią - powiedział asp. sztab. Tomasz Bartos, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Krajeńskich.

34-latek był pod wpływem narkotyków Źródło zdjęcia: KPP Strzelce Krajeńskie

Próbował uciekać na pieszo

Podczas pościgu policjanci zmusili kierowcę, by zjechał z drogi asfaltowej na leśną. Ten moment widać na nagraniu, które udostępniła policja. Wkrótce mężczyzna rozbił auto, ale nadal nie zamierzał się poddać.

- Kierowca przejechał łącznie kilkanaście kilometrów. Potem mężczyzna próbował jeszcze uciekać pieszo, ukrywając się w podmokłym terenie, jednak policjanci szybko go obezwładnili i zatrzymali - zrelacjonował Bartos.

34-latek usłyszał zarzuty

Okazało się, że autem kierował 34-latek bez prawa jazdy. Co więcej, mężczyzna był pod wpływem narkotyków.

Kierowca próbował jeszcze uciekać na pieszo Źródło zdjęcia: KPP Strzelce Krajeńskie

Podejrzany usłyszał zarzuty dotyczące niezatrzymania się do kontroli drogowej i kierowania pod wpływem środków odurzających. 34-latek odpowie również za posiadanie środków zabronionych. W jego samochodzie znaleziono amfetaminę. Policjanci chcą, by mężczyzna poniósł też odpowiedzialność za szereg wykroczeń drogowych.

Teraz podejrzanemu grozi grzywna oraz kara do pięciu lat pozbawienia wolności