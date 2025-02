Miał trzy promile i trzy zakazy prowadzenia. Sąd zdecydował, co z kierowcą

Był kompletnie pijany i miał trzy zakazy prowadzenia pojazdów, mimo to wsiadł za kierownicę. Wpadł, bo jechał całą szerokością jezdni. Prokuratura postawiła mężczyźnie zarzuty i wnioskowała o areszt, jednak Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich nie przychylił się do tego wniosku. Prokuratura odwołała się. Sąd właśnie zdecydował, że 39-latek trafi za kraty.

Pijany kierowca z zakazami prowadzenia pojazdów jednak trafi do aresztu - tak we wtorek zdecydował Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim.

Chodzi o 39-latka, który mając trzy dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów oraz trzy promile alkoholu w organizmie, kierował busem. Prokuratura przedstawiła mężczyźnie zarzut jazdy w stanie nietrzeźwości i złamania zakazu kierowania. Recydywiście grozi teraz do 7,5 lat pozbawienia wolności.

Jechał całą szerokością jezdni

39-latka zauważył policjant z drogówki, który wracał do domu. To on natknął się na busa, który jechał całą szerokością jezdni.