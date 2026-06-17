Lubuskie Pijany kierowca wjechał w tył auta. Próbował uciekać pieszo Oprac. Aleksandra Arendt-Czekała |

Kolizja na ul. Szarych Szeregów w Gorzowie Wielkopolskim. Zatrzymano pijanego kierowcę, który miał przy sobie narkotyki Źródło zdj. gł.: KMP Gorzów Wielkopolski

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Gorzowska policja opublikowała nagranie z sobotniej kolizji na ul. Szarych Szeregów, gdzie kierujący Audi wjechał w tył Volkswagena. Na wideo widać jak auto z impetem uderza w drugi pojazd, który uderza w zaparkowany na poboczu samochód.

Po chwili z Audi wyskakuje dwóch mężczyzn. Szybko okazuje się, że wcale nie biegną, by sprawdzić, co z kierowcą Volkswagena i towarzyszącym mu dzieckiem. Po prostu próbowali uciec pieszo. Kamera zarejestrowała również, że w ślad za nimi pobiegli świadkowie zdarzenia, wśród nich był też policjant, który akurat tamtędy przejeżdżał.

Z uderzonego auta wysiadł mężczyzna, który w szoku podbiegł do tylnych drzwi i wyciągnął podróżujące na tylnym siedzeniu dziecko.

Kierowca próbował uciekać na pieszo Źródło zdjęcia: KMP Gorzów Wielkopolski

Miał ponad dwa promile alkoholu w organizmie

Zdarzenie zakwalifikowano jako kolicję, bo nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Okazało się, jednak że stłuczka to najmniejszy problem kierowcy Audi.

- Na miejscu interwencji od razu pojawiły się podejrzenia, co do stanu trzeźwości kierowcy. Badanie wykazało, że miał ponad dwa promile alkoholu w organizmie. 27-latek nie posiada uprawnień do kierowania. Do dalszych badań pobrano jego krew - poinformował nadkom. Grzegorz Jaroszewicz, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

W aucie znaleźli narkotyki

Podczas oględzin Audi policjanci znaleźli narkotyki. Jak przekazał nadkom. Jaroszewicz, ze wstępnych badań wynika, że jest to prawie 200 gramów mefedronu oraz tabletki MDMA.

- Kierowca usłyszał zarzuty za kierowanie w stanie nietrzeźwości oraz posiadanie znacznych ilości narkotyków. Będzie także odpowiadał za spowodowanie kolizji. Sąd, na wniosek prokuratora, aresztował 27-latka na trzy miesiące - dodał rzecznik.