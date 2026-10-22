Zderzenie trzech pojazdów, dwie osoby nie żyją
Do zdarzenia doszło w czwartek, służby otrzymały zgłoszenie o godzinie 9.23.
- Na odcinku drogi Osiecznica - Marcinowice doszło do wypadku drogowego z udziałem dwóch pojazdów osobowych (BMW i Volkswagena) oraz ciężarówki. Zginęły dwie osoby podróżujące BMW - przekazała nadkom. Justyna Kulka, rzeczniczka krośnieńskiej policji. - Siła uderzenia była tak duża, że te osoby wypadły z pojazdu - dodała.
Na razie nie wiadomo, jaki był dokładnie przebieg zdarzenia. - Trwają czynności. W tym momencie nie mamy jeszcze nic do przekazania - zastrzegła nadkomisarz Kulka.
Policja wyznaczyła objazdy
Droga krajowa nr 29 jest w miejscu wypadku całkowicie zablokowana. Policjanci kierują samochody osobowe na objazd przez Marcinowice, a pojazdy ciężarowe przez Rzepin.
- Apelujemy do kierowców o ostrożność i wykonywanie poleceń funkcjonariuszy - dodała rzeczniczka krośnieńskiej policji.