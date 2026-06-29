Zatrzymali do kontroli cudzoziemców. Członkowie Ruchu Obrony Granic oskarżeni
O skierowaniu aktu oskarżenia do Sądu Rejonowego w Słubicach poinformowała Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim. Objęci nim są 50-letni Dariusz B. i 44-letni Rafał M.
Chodzi o wydarzenia z czerwcu 2025 roku na terenie powiatów słubickiego i gubińskiego. Jak informuje prokuratura, oskarżeni, działając jako członkowie nieformalnej grupy Ruchu Obrony Granic, bez uprawnień podejmowali czynności zastrzeżone dla funkcjonariuszy publicznych.
"Żądali okazania dokumentów i wypytywali o szczegóły pobytu"
"4 czerwca 2025 r. działając wspólnie i w porozumieniu na moście granicznym w Słubicach oskarżeni zatrzymali do kontroli dwóch cudzoziemców. Żądali okazania dokumentów i wypytywali o szczegóły pobytu w Polsce, wyzyskując błędne przekonanie pokrzywdzonych, że mają do czynienia z funkcjonariuszami Straży Granicznej" – podała prokuratura.
Dodatkowo Rafał M. odpowie za zdarzenie z 7 czerwca 2025 r. Wówczas miał w podobny sposób w Gubinie "legitymować grupę mężczyzn o nieustalonej narodowości".
"Gdy jeden ze świadków zdarzenia zaczął nagrywać zachowanie oskarżonego telefonem, doszło do agresji. Rafał M. szarpał pokrzywdzonego, wytrącił mu telefon z ręki i uderzył go w dłoń, powodując lekkie obrażenia ciała. Kilka dni później na przejściu granicznym w Żytowaniu Rafał M. groził temu samemu pokrzywdzonemu pobiciem (gestem zaciśniętej pięści) i używał wobec niego wulgarnych słów" – wskazała prokuratura.
Zarówno Dariusz B. jak i Rafał M. zostali oskarżeni o "przywłaszczenie funkcji publicznej", a drugi z nich także o zmuszanie przemocą lub groźbą do określonego zachowania i spowodowanie lekkich obrażeń ciała oraz o kierowanie gróźb karalnych.