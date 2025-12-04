Były komendant policji stanie przed sądem

Do zdarzenia doszło w Gorzowie Wielkopolskim Źródło: Google Earth

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim poinformowała w czwartek, że do sądu skierowano akt oskarżenia przeciwko Andrzejowi K., byłemu komendantowi policji w Sławnie.

Prokurator Mariola Wojciechowska-Grześkowiak, przekazała, że śledczy zarzucili K., że będąc komendantem w latach 2020-23 uporczywie naruszał prawa podległych mu funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, wynikające ze stosunku pracy, czym działał na ich szkodę. Działania byłego komendanta wobec pokrzywdzonych miały polegać m.in. na nieuzasadnionej krytyce, podważaniu kompetencji, ograniczaniu możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych, ośmieszaniu czy poniżaniu.

Andrzej K. ma także zarzut pięciokrotnego niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień w latach 2020-2023 polegających m.in. na niepoinformowaniu prokuratury o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstw przez funkcjonariuszy z jego komendy, ukrywaniu dokumentów czy zaniechaniu modyfikacji systemu monitoringu w pomieszczeniach dla zatrzymanych w KPP, w Sławnie. Podczas śledztwa Andrzej K. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień oraz odpowiedzi na pytania. W swoich zeznaniach świadkowie wskazali na negatywne zachowania podejrzanego wobec nich, mające na celu dyskredytowanie tych osób - przekazała prok. Wojciechowska-Grześkowiak. Rzeczniczka dodała, że podczas wielowątkowego postępowania prokurator przesłuchał 110 świadków i poddał analizie obszerną dokumentację. Śledztwo w opisanej sprawie zostało zamknięte 21 listopada tego roku; akt oskarżenia został skierowany do Sądu Rejonowego w Sławnie. Za najpoważniejsze zarzuty ujęte w akcie oskarżenia grozi od roku do 10 lat więzienia.