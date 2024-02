Paczka eksplodowała i raniła matkę z dziećmi. Ruszył proces Błażeja K.

W Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze ruszył proces przeciwko Błażejowi K., który w grudniu 2022 roku miał spowodować wybuch w domu swojej byłej partnerki w Siecieborzycach (woj. lubuskie). Mężczyźna nie przyznaje się do winy. Grozi mu dożywocie.

Czytaj też: Paczka eksplodowała i raniła matkę z dziećmi. Jest akt oskarżenia Według ustaleń prokuratury sprawca wytworzył materiał wybuchowy, następnie użył go jako narzędzia zbrodni, podkładając pod dom, gdzie mieszkała pani Urszula z dziećmi.

Błażej K. nie przyznaje się do winy.

Dramat rozegrał się pod koniec roku

Tragedia wydarzyła się w Siecieborzycach w województwie lubuskim 19 grudnia 2022 roku. 32-letnia dzisiaj pani Urszula - matka dwójki dzieci - dziewięcioletniej Oli i trzyletniego Bartka - znalazła na progu swojego domu paczkę. Wyglądała jak przywieziona przez kuriera, jednak w momencie otwarcia pakunku doszło do eksplozji. Kobieta wraz z dziećmi trafiła do szpitala. Zaczęła się walka o ich życie.

Lekarzom udało się wygrać walkę o życie kobiety. Po miesiącu wyszła ze szpitala, ale wróciła już do zupełnie innej rzeczywistości. - Kontakt z paczką miały przede wszystkim ręce kobiety. W jej prawej ręce, w obrębie przedramienia, doszło do rozerwania. Jeżeli chodzi o lewą rękę, to udało się częściowo zachować funkcję chwytną i dotykową. Zostały trzy palce - wyjaśniał lek. med. Antoni Ciach, dyrektor ds. lecznictwa Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze.