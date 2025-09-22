13 listów gończych, sześć lat w ukryciu. Wpadł z powodu telefonu

Do zdarzenia doszło w Rzepinie Źródło: Google Earth Pro

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Policjanci z Rzepina podejrzewali 44-latka z Małopolski o kradzież telefonu komórkowego. - Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że jest on poszukiwany 13 listami gończymi i ukrywa się od prawie sześciu lat. Jego namierzenie było utrudnione, gdyż posługiwał się tożsamością innej osoby - informuje asp. sztab. Ewa Murmyło z Komendy Powiatowej Policji w Słubicach.

Funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna przebywa na terenie powiatu sulęcińskiego. Tam też został zatrzymany.

- 44-latek był zaskoczony i nie stawiał oporu. Trafił do policyjnego aresztu, skąd następnie zostanie przetransportowany do aresztu śledczego. Mężczyzna poszukiwany był za przestępstwa przeciwko mieniu - dodaje Murmyło.

Najbliższe sześć lat 44-latek spędzi w zakładzie karnym.