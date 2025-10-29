Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Lubuskie

Przedszkolaki, a obok skóry i futra zwierząt. "Co dzieci wyniosły z tych zajęć?"

|
Kontrowersje wokół wydarzenia w bibliotece
Do zdarzenia doszło w Gorzowie Wielkopolskim
Źródło: Google Earth
Podczas zajęć z okazji Światowego Dnia Zwierząt przedszkolakom zaprezentowano skóry i futra dzikich zwierząt. Na "żywą" lekcję przyrody zapraszała Wojewódzka i Miejska Biblioteka w Gorzowie Wielkopolskim, a w roli eksperta pojawiła się przedstawicielka Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej. - Chyba nie tak powinniśmy świętować ten dzień - zwraca uwagę społeczniczka.

- Według mnie to jest zaprzeczenie tego, czym powinny nasiąkać dzieci w tym wieku - mówi nam Klaudia Kuraś ze Stowarzyszenia Leśne Sprawy w Katowicach. To właśnie jego członkowie, pierwsi zwrócili uwagę na kontrowersyjny scenariusz zajęć dla dzieci z dwóch miejskich przedszkoli w Gorzowie Wielkopolskim.

2 października dwie grupy starszaków pojawiły się w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece w Gorzowie Wielkopolskim, by wziąć udział w zajęciach z okazji Światowego Dnia Zwierząt. Na spotkaniu była też przedstawicielka Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej.

Jeszcze w poniedziałek (28 października) na stronie internetowej biblioteki można było przeczytać krótką relację z wydarzenia. Spotkanie zaczęło się od "wprowadzenia" i wysłuchania fragmentu bajki "Łoś i biblioteka na kółkach" Ingi Moore. A dalej?

"Uczestnicy poznali fascynujący świat dzikich zwierząt żyjących w Polsce oraz usłyszeli wiele ciekawostek m.in., że na kobietę zajmującą się polowaniami mówi się - diana, że jelenie mają poroże, a nie rogi, borsuk lubi czystość i porządek, natomiast lis jest 'brudaskiem'. (...) Dużo śmiechu wywołały dźwięki wabików, ale największy entuzjazm i zainteresowanie wzbudziły skóry daniela, borsuka, bobra, dzika oraz mięciutki lis, jenot, czy wydra" - napisano w relacji.

W mediach społecznościowych Polskiego Związku Łowieckiego oraz Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki w Gorzowie Wielkopolskim na krótko pojawiły się zdjęcia. Na fotografiach widać kilkulatki, które siedzą na dywanie w kręgu, a na środku leżą skóry zwierząt. - Pierwsza myśl, kiedy zobaczyliśmy te zdjęcia to: czego my właściwie uczymy i chcemy uczyć dzieci? A druga: chyba nie tak powinniśmy świętować ten dzień z dziećmi - mówi Kuraś.

"Nie mieliśmy szczegółowego scenariusza zajęć"

Wiadomo, że przedszkolaki uczestniczyły w zajęciach na zaproszenie biblioteki, z którą współpracują od wielu lat. - Nauczyciel otrzymał informację o ogólnym programie zajęć, który miał być poświęcony edukacji o zwierzętach i ich środowisku. Zajęcia miał przeprowadzić zaproszony przez bibliotekę gość. Nie mieliśmy szczegółowego scenariusza zajęć - opowiada nam Katarzyna Kasprzak, dyrektorka Przedszkola Miejskiego nr 17 w Gorzowie Wielkopolskim.

Z tej placówki w zajęciach uczestniczyło 19 dzieci w wieku pięciu lat. Jak tłumaczy dyrektorka, rodzice zostali poinformowani o wizycie w bibliotece. Zgodę na wszystkie wyjścia grupowe poza teren przedszkola opiekunowie dzieci podpisują raz - na początku roku szkolnego.

- Zajęcia miały charakter edukacyjny. Na początku przeczytano dzieciom książkę o zwierzętach. Następnie gość opowiedział o różnych gatunkach zwierząt, o przygotowaniach do zimy, oraz o tym, jak dbać i dokarmiać zwierzęta zimą. Dzieci zapoznały się z odgłosami różnych ptaków i przypomniały sobie, jak należy zachować się w lesie. Na zakończenie dzieciom przekazano informacje, jakie zwierzęta gubią poroże oraz jakie funkcje dla zwierząt pełni futro - zrelacjonowała dyrektorka, choć jak zaznacza, sama nie uczestniczyła w spotkaniu.

Dyrekcja placówki zapewnia, że nauczyciele nie zauważyli "negatywnych reakcji emocjonalnych u dzieci". Nie było też skarg od rodziców przedszkolaków, które pojawiły się wtedy w bibliotece. Choć tu nasuwa się pytanie, na ile faktycznie posiadają wiedzę o przebiegu tamtych zajęć.

Katarzyna Kasprzak zaznaczyła, że jej zdaniem "prezentowanie 'myśliwskich trofeów' pozyskanych w celach hobbystycznych jest nieodpowiednie, bez względu na wiek odbiorcy".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zostały tylko ich posągi. Wszystkie padły z powodu wirusa na "trzy litery"

Zostały tylko ich posągi. Wszystkie padły z powodu wirusa na "trzy litery"

Piotr Krysztofiak
Wilk zabity na polowaniu. Myśliwy stanie przed sądem

Wilk zabity na polowaniu. Myśliwy stanie przed sądem

Rzeszów

"Wyciągnęliśmy wnioski"

To nie pierwszy raz, gdy w tej bibliotece w Gorzowie Wielkopolskim odbywają się zajęcia organizowane wspólne z Polskim Związkiem Łowieckim, ale dyrektor placówki twierdzi, że po raz pierwszy zdarzyło się, że dzieciom zaprezentowano futra zwierząt. - Zapraszamy na spotkania, wiele osób. Oczywiście wiemy, kogo zapraszamy. Wiemy też, z kim współpracujemy, jednak ostatecznie mogę powiedzieć, że trudno przewidzieć, co dana osoba powie albo czy wyciągnie nagle jakiś rekwizyt - tłumaczy się Sławomir Szenwald, dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki w Gorzowie Wielkopolskim.

Czy mieliście jakiś sygnał o tym, jak będą przebiegać zajęcia i że zostaną zaprezentowane trofea? - dopytuję. - Krótko mówiąc, nie mieliśmy żadnego sygnału - twierdzi dyrektor.

Przekonuje również, że celem zajęć miało być poznanie leśnej fauny. Teraz, gdy mleko się rozlało, dyrektor bije się w pierś i stwierdza, że pracownicy biblioteki powinni mieć "odwagę, by przerwać" zajęcia.

- Według mojego pracownika, na tych zajęciach raczej był entuzjazm i ciekawość dzieci, ale ja rozumiem, że takich "eksponatów" nie należy prezentować w dzisiejszych czasach. Zabrakło delikatności, wyczucia - mówi.

Dyrektor biblioteki również zapewnia, że do placówki nie dotarły krytyczne opinie z przedszkoli czy od rodziców. - Mimo to reagujemy na ten sygnał społeczny. Dzieciom nie powinno się prezentować tego typu obiektów. Przeprowadziłem odpowiednią rozmowę z pracownikiem. Jako instytucja wyciągnęliśmy oczywiście wnioski. Na ten moment poprosiłem, żeby nie współorganizować z Polskim Związkiem Łowiectwa żadnych spotkań i zajęć, dopóki sytuacji nie wyjaśnimy - kończy dyrektor.

Zawieszenie współpracy dotyczy wydarzeń dla dzieci i dorosłych.

Pomimo kilku prób nie udało nam się uzyskać komentarza Polskiego Związku Łowiectwa w Gorzowie Wielkopolskim, dlatego pytania o zajęcia w bibliotece ostatecznie przesłaliśmy mejlowo. Czekamy na odpowiedź.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Ptaki w Parku Narodowym Ujście Warty
Koniec ze strzelnicą u stóp ptasiego raju. Ministerstwo mówi dość
Bartłomiej Plewnia
Ptaki w Parku Narodowym Ujście Warty
Gdy tylko ptak wystawi dziób za granicę parku, może zostać zabity
Coraz więcej żurawi w Polsce
Policzyli żurawie w Parku Narodowym "Ujście Warty". Jest rekord
METEO

"Co dzieci wyniosły z tych zajęć?"

- Co dzieci wyniosły z tych zajęć - to jest podstawowe pytanie, który wszyscy powinniśmy sobie zadać: rodzice, organizatorzy zajęć, ale też instytucje odpowiedzialne w kraju za to, by czuwać nad edukacją - stwierdza Klaudia Kuraś.

Podczas zajęć płaczu nie było, trudnych emocji podobno też nie. Zostają jednak wspomnienia, obrazy. I jak zwraca uwagę członkini Stowarzyszenia Leśne Sprawy, z czasem mogą pojawić się pytania o kwestie, które trudno zrozumieć nawet dorosłym.

- Po pierwsze dzieci mogą się zastanawiać, dlaczego to konkretne zwierzę zginęło. Druga kwestia, dzieci miały do czynienia ze skórami zwierząt, które nie mają już naturalnych kształtów. Są powykrzywiane, pozbawione oczu. Według mnie to jest zaprzeczenie tego, czym powinny nasiąkać dzieci w tym wieku - opowiada członkini stowarzyszenia.

Na zdjęciach widać, że wśród "eksponatów" znalazły się skóry i futra różnych zwierząt np. borsuka, dzika, lisa i bobra. - Tutaj prawda jest taka, że w przypadku borsuka, obecnie nie ma żadnego racjonalnego, ani przyrodniczego powodu, dla którego ten gatunek jest na liście zwierząt łownych (w Polsce borsuki są objęte częściową ochroną, a to oznacza, że zgodnie z prawem, w określonym czasie można na nie polować - przyp. red.). Czy my jesteśmy w stanie to wytłumaczyć przedszkolakowi? - dopytuje Kuraś i kontynuuje: - Idźmy dalej, obok leży futro bobra. Już malutkie dzieci staramy się uczyć o tym, jak gigantyczna jest rola tego zwierzęcia w przyrodzie. Tłumaczymy jaki jest wpływ tych zwierząt na retencję. Dziecko to chłonie, a potem idzie na zajęcia i widzi martwego bobra. Rodzi się pytanie: dlaczego to zwierzę zostało zabite skoro z nim "współpracujemy".

Formą zajęć oburzona jest część internautów, co widać m.in. w komentarzach pod wpisem Stowarzyszenia Leśne Sprawy.

"Ja się tak zastanawiam: jakim cudem i na jakich zasadach Polski Związek Łowiecki wchodzi ze swoimi 'zajęciami' do publicznych szkół, przedszkoli, bibliotek itp. Jak to w ogóle jest możliwe?" - napisała jedna z internautek.

- Żeby to było jasne, nam nie chodzi o żaden hejt na myśliwych. Polski Związek Łowiectwa działa legalnie. To jednak, w jakim zakresie i w jakiej formie "edukuje" najmłodszych, nie powinno leżeć w gestii związku, tylko placówek edukacyjnych i podlegać kontroli zewnętrznej - stwierdza Klaudia Kuraś.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Aleksandra Arendt-Czekała

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: FB Stowarzyszenia Leśne Sprawy/Wojewódzka i Miejska Biblioteka w Gorzowie Wielkopolskim

Udostępnij:
TAGI:
dzieciPrzedszkoleGorzów Wielkopolski
Aleksandra Arendt-Czekała
Aleksandra Arendt-Czekała
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
orlen logo shutterstock_2382786901
Nagła czystka w radzie nadzorczej Orlenu. Kim jest nowy przewodniczący?
BIZNES
Warszawa, 08.05.2025. Podejrzany o zabójstwo pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego wyprowadzany po zakończeniu przesłuchania z siedziby Prokuratury
Koniec obserwacji. Podejrzany o brutalne zabójstwo na uniwersytecie trafi do aresztu
WARSZAWA
imageTitle
Odmówiono jej startu w wyborach. Odpowiada pozwem
EUROSPORT
Rosyjski Pancyr S-2 w obwodzie ługańskim, styczeń 2023
Atak na Krymie. Rosjanie stracili cenną broń
Świat
Jarosław Kaczyński, Zbigniew Ziobro
Teraz Kaczyński broni Ziobry. Dwa lata temu wydatki z Funduszu Sprawiedliwości "irytowały" PiS 
Polska
Nowy Sącz
Prezydent zawieszony. Premier wyznaczy osobę, która tymczasowo pokieruje miastem
Kraków
50 min
pc
"Cały czas miałem zbroję. Z zewnątrz radziłem sobie w życiu, w środku byłem zniszczony". Jak pomóc?
Debata TVN24+
eu-pl
"Bruksela będzie zamykać nasze konta?". Czym zajmuje się unijny urząd
Zuzanna Karczewska
Zniszczenia na Kubie po przejściu huraganu Melissa
Polski ksiądz na Kubie: przez okno widzę obalone słupy elektryczne
METEO
imageTitle
Lewandowski wrócił. Przywitał go szpaler
EUROSPORT
cpk2
Szef KOWR: wystąpiliśmy o zgodę na odkup działki pod CPK
BIZNES
Pobicie i śmierć mężczyzny w Grodzisku Mazowieckim (zdj. ilustracyjne)
Nie żyje 17-latek. Policjanci zatrzymali jego 13-letniego brata
Lublin
Zbigniew Ziobro
"Kierunek Budapeszt dzisiaj jest realny". To tam w ostatnich dniach był Ziobro 
Polska
W Warszawie działają zniczodzielnie
Na Bielanach działają cztery zniczodzielnie
WARSZAWA
Adam miał 21 lat, został śmiertelnie postrzelony z policyjnej broni
Adam zginął z rąk policjanta. Wyrok uchylony
Poznań
Huragan Melissa
"Wzywam wszystkich do zachowania czujności"
METEO
W unijnym wykazie oznaczeń geograficznych, które mają być zabezpieczone w Chinach znalazła się polska wódka.
Mieli podsuwać zatruty alkohol, by przejąć majątki. Proces po akcji "Testament"
Filip Czekała
Lizard Island Queensland Australia - shutterstock_2491524195
Statek odpłynął, pasażerka została sama na niezamieszkałej wyspie. Nie żyje
Świat
Kwesta Powązkowska
Aktorzy, muzycy i politycy będą kwestować na Powązkach
WARSZAWA
pobicie kontrlolera_03
Skatował kontrolera, gdy ten poprosił o okazanie biletu
Szczecin
Oko huraganu Melissa na zdjęciu satelitarnym
Huragan Melissa. Sonda pokazała oko bestii
METEO
imageTitle
Vinicius zreflektował się po El Clasico. "Czasami pasja bierze górę"
EUROSPORT
22.10.2024 Zielona Gora , ulica Sienkiewicza . Dzialka ktora firma Cinkciarz.pl wynajmowala na parking
Upadłość znanej firmy. Klienci powinni się pospieszyć
BIZNES
Młodzi coraz częściej padają ofiarą udaru (zdjęcie ilustracyjne)
Udary mózgu: coraz skuteczniejsze leczenie, ale rehabilitacja kuleje
Zdrowie
senior, telefon
773 tysiące wizyt przepadło w pół roku. Pacjenci wciąż zapominają o odwoływaniu terminów
Piotr Wójcik
Michał i Aleksandra Żebrowscy na Jamajce
Michał i Aleksandra Żebrowscy na Jamajce: w pokojach nad nami wypadły okna
Świat
Przez zgubione klucze seniorka straciła oszczędności (zdj. ilustracyjne)
Nie było śladów włamania do domu, a pieniądze znikały przez wiele miesięcy
WARSZAWA
Zdjęcie z protokołu kontroli brzeskiego PIW w Czchowie
Trzyma w ogródku lwy, oficjalnie to cyrk
Bartłomiej Plewnia
Polski F-35
Kolejne polskie F-35 po raz pierwszy w powietrzu
Świat
Był wychłodzony i zmęczony
Zgubił się w lesie i błądził 10 godzin. Zobaczył nad głową drona
Białystok

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica