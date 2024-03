Na przejściu granicznym z Niemcami w Świecku (woj. lubuskie) już od godziny 13, a na przejściu w Gubinku od godz. 20. Protest rolników na autostradzie A2 ma potrwać do środy do godziny 22. Policja apeluje do kierowców, aby szukali alternatywnych tras. W województwie lubuskim czynne będzie co prawda przejście w Słubicach, ale mogą się tam tworzyć korki.

"Świecko od 13.00 już nieprzejezdne. Sytuacja ta potrwa do środy do godz. 22.00. Samochody ciężarowe mogą korzystać z przejścia granicznego w Olszynie. A do dziś do 20.00 także z Gubinka. Później i ono zastanie zablokowane przez protestujących rolników" – czytamy na profilu facebookowym lubuskiej policji.

Dziś od godz. 13 trwa protest rolników na autostradzie A2 koło przejścia granicznego w Świecku, czyli najbardziej popularnego, przez które kierowcy ciężarówek jadą w stronę Niemiec. Po tym, jak o godz. 20 zostanie zablokowane przejście w Gubinku, kierowcy będą mogli korzystać jedynie z przejścia w Olszynie.

Przy przejściu w Świecku rozpoczął się protest rolników. Droga zablokowana jest w obu kierunkach TVN24

Do środy do godz. 22

Protest ma potrwać do środy (20 marca) do godziny 22. Blokowany ma być przejazd w obu kierunkach.

- To oczywiście rodzi wiele problemów. Policjanci już w Jordanowie kierują pojazdy – a są to w przeważającej mierze ciężarówki - poruszające się autostradą A2 na trasę S3. A później chociażby drogami krajowymi takimi jak DK27 w kierunku Zielonej Góry do Gubinka, a po godzinie 20 będą kierować na Olszynę – powiedział przed kamerą TVN24 podinspektor Marcin Maludy, rzecznik lubuskiej policji.

Policja prosi o wybieranie alternatywych tras TVN24

Policja: Słubice będą zatłoczone

Dodał, że policjanci zdają sobie sprawę ze skali utrudnień.

- Na pewno tutaj będzie swoisty armagedon. To będzie miało konsekwencje również dla pojazdów osobowych. Te będą mogły przekraczać granicę w Słubicach, ale zdajemy sobie sprawę, że i same Słubice będą zatłoczone. Najlepszym rozwiązaniem jest, aby już odpowiednio wcześnie reagować. Na przykład pojazdy, które znajdują się teraz na wysokości Poznania, aby kierowały się na południowo-zachodnią część naszego województwa – zaznaczył rzecznik.

Policjanci już na węźle Jordanowo proszą kierowców o wybieranie alternatywnych tras TVN24

Otwartych przejść trzeba szukać chociażby na Dolnym Śląsku albo w województwie zachodniopomorskim.

Protesty rolników trwają już od kilku tygodni. Postulują m.in. odstąpienie od przepisów Zielonego Ładu oraz uszczelnienie granic przed napływem produktów rolno-spożywczych z Ukrainy.

Protestują przeciw napływowi produktów rolno-spożywczych z Ukrainy TVN24

Autorka/Autor:tm

Źródło: TVN24