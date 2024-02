Blokada na przejściu granicznym z Niemcami zakończona. Protesty w innych częściach kraju trwają

O godzinie 13 rolnicy zakończyli protest ostrzegawczy blokujący autostradę A2 na przejściu granicznym w Świecku. Blokada rozpoczęła się w niedzielę i trwała dobę. Marek Waraksa, zastępca wydziału ruchu drogowego lubuskiej komendy policji przekazał, że trwa odblokowywanie całej strasy. - Trwa rozprowadzanie ciągników, w przeciągu kilkudziesięciu minut ruch powinien wrócić do normy - dodał.

Dobowa blokada drogi w województwie zachodniopomorskim

O godzinie 11 na drodze krajowej nr 6 na odcinku Koszalin - Sianów zablokowano zjazd i wjazd na S6. Rolnicy będą blokować przejazd przez sześć godzin. Również odcinek drogi krajowej nr 26, prowadzący do polsko-niemieckiego przejścia granicznego w Krajniku został zablokowany w obu kierunkach przez protestujących rolników – poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad .

Dodatkowo zostanie zablokowana droga S3 na węźle Pyrzyce, droga wojewódzka nr 119 na wysokości stacji paliw Dall i droga krajowa nr 26 na wysokości skrzyżowania Rosanowo. Utrudnienia potrwają do godziny 16.

Utrudnienia m.in. w województwie pomorskim i podkarpackim

W Barwinku (woj. podkarpackie) trwa blokada granicy polsko-słowackiej. Od godziny 10 do 11 droga do Polski była całkowicie zablokowana. Od godziny 11 rolnicy przepuszczają jeden samochód na godzinę.

- My nie walczymy już o te żniwa. Tego towaru tyle napłynęło do Polski, że nie jesteśmy w stanie tego przerobić czy wywieźć do nowych żniw. Ten sezon jest już stracony, trwa walka o przyszłe - zaznaczył jeden z rolników protestujących w Medyce.