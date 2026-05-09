Lubuskie Przeszukali kilkanaście miejsc, zatrzymali osiem osób Oprac. Svitlana Kucherenko |

CBŚP zatrzymało osiem osób podejrzanych o kradzieże aut w Niemczech Źródło: CBŚP

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Funkcjonariusze CBŚP, pod nadzorem Prokuratury Krajowej, prowadzą śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się kradzieżami samochodów na terenie Niemiec. 25 kwietnia przeprowadzili skoordynowaną akcję w powiecie żarskim. Przeszukali kilkanaście miejsc i zatrzymali osiem osób.

"Podczas czynności odzyskano dwa samochody - w tym jeden już częściowo zdemontowany - o łącznej wartości około 300 tysięcy złotych. Zabezpieczono również części pochodzące z kilkudziesięciu skradzionych pojazdów, w tym silniki, skrzynie biegów oraz elementy elektroniki" - informuje Centralne Biuro Śledcze Policji.

Jedno ze skradzionych aut Źródło: CBŚP

Zarzuty i areszt

Zgromadzone dowody pozwoliły na postawienie jednemu z zatrzymanych zarzutu kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Pozostali usłyszeli zarzuty udziału w grupie, a także - w zależności od roli - kradzieży z włamaniem, paserstwa oraz przerabiania znaków identyfikacyjnych pojazdów.

Sąd zastosował wobec wszystkich tymczasowe areszty.

Części ze skradzionych aut Źródło: CBŚP

Auto były rozbierane na części Źródło: CBŚP

OGLĄDAJ: Niesamowite tłumy. Nowy rząd przejmuje władzę