Przeszukali kilkanaście miejsc, zatrzymali osiem osób

Funkcjonariusze CBŚP, pod nadzorem Prokuratury Krajowej, prowadzą śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się kradzieżami samochodów na terenie Niemiec. 25 kwietnia przeprowadzili skoordynowaną akcję w powiecie żarskim. Przeszukali kilkanaście miejsc i zatrzymali osiem osób.
"Podczas czynności odzyskano dwa samochody - w tym jeden już częściowo zdemontowany - o łącznej wartości około 300 tysięcy złotych. Zabezpieczono również części pochodzące z kilkudziesięciu skradzionych pojazdów, w tym silniki, skrzynie biegów oraz elementy elektroniki" - informuje Centralne Biuro Śledcze Policji.
Zarzuty i areszt
Zgromadzone dowody pozwoliły na postawienie jednemu z zatrzymanych zarzutu kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Pozostali usłyszeli zarzuty udziału w grupie, a także - w zależności od roli - kradzieży z włamaniem, paserstwa oraz przerabiania znaków identyfikacyjnych pojazdów.
Sąd zastosował wobec wszystkich tymczasowe areszty.
