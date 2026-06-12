Lubuskie 50 kilometrów ucieczki, zjazd po schodach i barierki

Pościg za kierowcą zakończył się po zjeździe autem ze schodów Źródło zdj. gł.: Lubuska policja

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Z kilku stacji skradziono paliwo. Policjanci ze Świebodzina (Lubuskie) podejrzewali, że sprawcą może być 33-latek, którego znają już z innych spraw. 8 czerwca policjanci zauważyli mężczyznę w Świebodzinie. Włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe, ale kierujący Volkswagenem nie zamierzał się zatrzymać. Zaczął uciekać.

Utknął przed barierkami

- Pościg rozpoczął się na obrzeżach Świebodzina, a później mężczyzna wjechał na trasę ekspresową S3 w kierunku Zielonej Góry. Podczas pościgu 33-latek uszkodził radiowóz, uderzając w jego bok - przekazuje asp. sztab. Marcin Ruciński, rzecznik świebodzińskiej policji.

Mężczyźnie udało się dojechać do Zielonej Góry. Pokonał blisko 50 kilometrów.

Był tak zdeterminowany, że zjechał autem po schodach i utknął, bo tuż przed maską auta były już barierki.

Pościg za kierowcą zakończył się po zjeździe autem ze schodów Źródło zdjęcia: Lubuska policja

- Próbował jeszcze uciekać pieszo, ale po krótkim pościgu został obezwładniony i zatrzymany przez policjantów. Razem z nim podróżowała 19-latka, która była poszukiwana - przekazał Ruciński.

Okazało się, że 19-latka miała zaległą karę aresztu. Podczas zatrzymania przy młodej kobiecie odnaleziono również narkotyki.

Sprawdzą, czy to on odpowiada za kradzież

Wiadomo, że uciekający 33-latek odpowie za niezatrzymanie się do kontroli, stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym oraz kierowanie pojazdem mimo braku uprawnień. Grozi mu za to do pięciu lat więzienia.

33-latek był poszukiwany w związku z kradzieżami paliwa Źródło zdjęcia: Lubuska policja

Policjanci sprawdzą też, czy to on rzeczywiście odpowiada za kradzieże paliwa.

Na wniosek Prokuratury Rejonowej ze Świebodzina, sąd aresztował mężczyznę na trzy miesiące.

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