Po pożarze w Przylepie "w dolinie rzeki Gęśnik wykryto materiały rakotwórcze i toksyczne"

Po pożarze skłądowiska odpadów w Przylepie doszło do zanieczyszczenia w świecie roślinnym w znacznych rozmiarach - poinforowała w środę Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze. W dolinie rzeki Gęśnik wśród osadów wykryto materiały rakotwórcze, toksyczne oraz niebezpieczne. - Potwierdziła to co mówimy od samego początku - skomentował prezydent Zielonej Góry.

"Te substancje należy liczyć w tonach"

Większość odpadów została w Przylepie

Po briefingu prokuratury, głos na Facebooku zabrał prezydent Zielonej Góry. Jak twierdzi, prokuratura potwierdziła to o czym "mówili od samego początku". "Doszło do skażenia, dwóch zbiorników opadowych oraz cieku wodnego Gęśnik. W trakcie pożaru dostała się do nich woda popożarowa. Czyli chemia z magazynu zmieszana z chemią gaśniczą, która służyła do gaszenia pożaru. Jak sądzicie, czy to może być coś dobrego czy maksymalnie trującego, rakotwórczego itp. itd.? Wiadomo to była jedna TRUJĄCA chemia, jedna wielka trucizna. Powtórzę pisaliśmy i mówiliśmy o tym, że to dostało się do cieku wodnego, skaziło teren. Nie jest to nic nowego, nic o czym nie informowaliśmy" - napisał Janusz Kubicki.