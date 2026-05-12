Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Lubuskie

Jechał jak szalony bez tablic. Ucieczkę zakończył w wykopie

|
Kierowca zakończył jazdę w wykopie
Osiecznica. Jechał jak szalony bez tablic. Ucieczkę zakończył w wykopie
Źródło wideo: Lubuska policja
Źródło zdj. gł.: Lubuska policja
22-latek nie zatrzymał się do kontroli drogowej w Osiecznicy (woj. lubuskie) i uciekał przed policją. Jazdę zakończył w wykopie. Szybko okazało się, co było powodem ucieczki.

W Osiecznicy (woj. lubuskie) w poniedziałek 4 maja przed północą policjanci zauważyli samochód marki Audi, który poruszał się bardzo szybko w kierunku Krosna Odrzańskiego. Auto nie miało tablicy rejestracyjnej, a siedzący za kierownicą mężczyzna nie zamierzał zatrzymać się do kontroli mimo sygnałów świetlnych i dźwiękowych.

- Widząc policję, gwałtownie przyspieszył i na ulicy Chrobrego zaczął wyprzedzać inne auta, stwarzając niebezpieczeństwo w ruchu drogowym. Ponadto w trakcie ucieczki nie zastosował się do sygnalizacji świetlnej, w miejscu, gdzie prowadzone są prace drogowe i jechał wprost na pojazd poruszający się z naprzeciwka. Chcąc uniknąć zderzenia, zjechał na remontowany odcinek drogi i uderzył w skarpę oraz bloczki betonowe - relacjonuje komisarz Justyna Kulka, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim.

Policjanci od razu wybiegli z radiowozu i wyciągnęli kierowcę z auta, którego nie chciał opuścić. Szybko okazało się, co było przyczyną takiego zachowania.

- Po sprawdzeniu jego danych okazało, że 22-latek nie ma uprawnień do kierowania. Ponadto w samochodzie funkcjonariusze znaleźli woreczek z białą substancją oraz angielskie prawo jazdy wystawione na inną osobę, które zabezpieczyli do dalszych czynności procesowych. Mężczyzna został zatrzymany - podaje Kulka.

Z uwagi na podejrzenie, że mężczyzna mógł kierować pod działaniem narkotyków, policjanci udali się z nim do szpitala. Badania wykazały obecność marihuany oraz amfetaminy w jego organizmie. Pobrano od niego także krew do dalszych badań laboratoryjnych.

- Podczas przesłuchania 22-latek usłyszał zarzut niezatrzymania się do kontroli drogowej - informuje Kulka.

Po otrzymaniu wyników badań mężczyzna usłyszy kolejne zarzuty za jazdę pod wpływem środków odurzających. - Mężczyzna poniesie także konsekwencje za kierowanie bez uprawnień, niestosowanie się do sygnałów świetlnych, poruszanie się pojazdem bez wymaganej tablicy rejestracyjnej oraz stwarzanie zagrożenia w ruchu drogowym - wymienia Kulka.

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvn24.pl
Udostępnij:
Filip Czekała
Filip Czekała
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Na pokładzie statku MV Hondius wykryto liczne przypadki zakażenia hantawirusem
Lekarze przeoczyli hantawirusa? "Guardian" wycofuje się z publikacji
Świat
Strażak (zdjęcie ilustracyjne)
Pożar w dawnym domu towarowym
WARSZAWA
Donald Tusk
Tusk o małżeństwach jednopłciowych. "Chciałbym przeprosić"
Polska
shutterstock_2285103671
Tymczasowo zmienią opakowania. Efekt wojny w Iranie
BIZNES
imageTitle
Młody żużlowiec walczy o życie. Śpiączka farmakologiczna podtrzymana
EUROSPORT
Na miejscu jest straż pożarna (zdjęcie ilustracyjne)
Pożar domu. Jest duże zadymienie
Szczecin
Burza, pochmurno
Grzmi i silnie wieje. To nie koniec zagrożeń
METEO
Drogowcy planują kolejne frezowania (zdjęcie ilustracyjne)
Zamkną ulicę w centrum
WARSZAWA
Uczniowie przed egzaminem ósmoklasisty w SP nr 21 im. Orląt Lwowskich w Gorzowie Wielkopolskim, 23 maja 2025 r.
Egzamin ósmoklasisty z matematyki. Mamy arkusze CKE
Polska
Do sądu trafił akt oskarżenia (zdj .ilustracyjne)
Pijany ojciec oskarżony o spowodowanie wypadku. Poważnie ucierpiało dziecko
Opole
Podróże komunikacją miejską to nieodłączny element treningu psa przewodnika
Usłyszała: albo kaganiec, albo wysiada. Była z psem asystującym
Dariusz Gałązka
Kierowca vana przeciął rondo tuż przed maską
Van przeciął rondo w Koszalinie. Centymetry od wypadku. Nagranie
Szczecin
Prezydent Francji Emmanuel Macron przemawia podczas szczytu Africa Forward w Kenii, 11 maja 2026
Zirytowany Macron o "totalnym braku szacunku"
Świat
Pożar, pożary lasów
W cztery miesiące pobito niepokojący rekord
METEO
Nietypowe odwiedziny w sklepie, Niemcz (Kujawsko-Pomorskie)
Do sklepu odzieżowego wbiegła sarna. To stało się potem. Nagranie
Kujawsko-Pomorskie
Donald Trump - Xi Jinping (zdjęcie archiwalne)
Spotkanie Trumpa z Xi może wpłynąć na rynek AI i eksport chipów
BIZNES
"Kradną nam Skłodowską"? Spór o nowy banknot euro
"Kradną nam Skłodowską". Polska noblistka na banknocie euro. Z jakim nazwiskiem?
Zuzanna Karczewska
Policjant drogówki wygrał sprawę w sądzie (zdjęcie ilustracyjne)
Nagrywał policjanta podczas interwencji. Jest wyrok
WARSZAWA
Jennifer Siebel Newsom
Wyjątkowa gościni na konferencji Impact'26. TVN24 ze specjalnym cyklem
BIZNES
Nietrzeźwi rodzice podróżowali z dwuletnim dzieckiem
Auto w rowie. Rodzice pod wpływem alkoholu, a na tylnym siedzeniu dziecko
Lublin
poczta zakopane krupowki - marekusz shutterstock_292289117
Przy Krupówkach może powstać kolejny hotel. W budynku poczty
Zakopane
imageTitle
Lewandowski nie żegna się z reprezentacją. Przyświeca mu szczytny cel
EUROSPORT
"Spiritus Sanctus" reż. Michał Toczek
Rusza festiwal w Cannes. Cztery rzeczy, które warto wiedzieć
Tomasz-Marcin Wrona
Konferencja posłów byłej Solidarnej Polski (12.05.2026)
Ziobro uciekł przed sprawiedliwością. Bronią go partyjni koledzy
Polska
Nie można korzystać z cudzego konta jak z własnego
Te błędy po śmierci bliskiego mogą słono kosztować
Aleksandra Arendt-Czekała
Piorun
Gdzie jest burza? Grzmi w kolejnych województwach
METEO
Do tragedii doszło na prywatnym parkingu
Najechał na dziecko siedzące przed maską auta. Pierwsze ustalenia prokuratury
Kraków
Zniszczono gniazdo bielika pod Poddębicami; zginęły pisklęta
Ktoś ściął tylko jedno drzewo. Było na nim ogromne gniazdo bielików
Łódź
Mateusz Morawiecki, Jacek Sasin
Sasin odpowiedział Morawieckiemu. "Tym się różni..."
Polska
Tragedia w porcie w Kątach Rybackich
Tragedia w porcie. Służby wyłowiły ciało
Trójmiasto

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica