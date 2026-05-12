Osiecznica. Jechał jak szalony bez tablic. Ucieczkę zakończył w wykopie

W Osiecznicy (woj. lubuskie) w poniedziałek 4 maja przed północą policjanci zauważyli samochód marki Audi, który poruszał się bardzo szybko w kierunku Krosna Odrzańskiego. Auto nie miało tablicy rejestracyjnej, a siedzący za kierownicą mężczyzna nie zamierzał zatrzymać się do kontroli mimo sygnałów świetlnych i dźwiękowych.

- Widząc policję, gwałtownie przyspieszył i na ulicy Chrobrego zaczął wyprzedzać inne auta, stwarzając niebezpieczeństwo w ruchu drogowym. Ponadto w trakcie ucieczki nie zastosował się do sygnalizacji świetlnej, w miejscu, gdzie prowadzone są prace drogowe i jechał wprost na pojazd poruszający się z naprzeciwka. Chcąc uniknąć zderzenia, zjechał na remontowany odcinek drogi i uderzył w skarpę oraz bloczki betonowe - relacjonuje komisarz Justyna Kulka, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim.

Policjanci od razu wybiegli z radiowozu i wyciągnęli kierowcę z auta, którego nie chciał opuścić. Szybko okazało się, co było przyczyną takiego zachowania.

- Po sprawdzeniu jego danych okazało, że 22-latek nie ma uprawnień do kierowania. Ponadto w samochodzie funkcjonariusze znaleźli woreczek z białą substancją oraz angielskie prawo jazdy wystawione na inną osobę, które zabezpieczyli do dalszych czynności procesowych. Mężczyzna został zatrzymany - podaje Kulka.

Z uwagi na podejrzenie, że mężczyzna mógł kierować pod działaniem narkotyków, policjanci udali się z nim do szpitala. Badania wykazały obecność marihuany oraz amfetaminy w jego organizmie. Pobrano od niego także krew do dalszych badań laboratoryjnych.

- Podczas przesłuchania 22-latek usłyszał zarzut niezatrzymania się do kontroli drogowej - informuje Kulka.

Po otrzymaniu wyników badań mężczyzna usłyszy kolejne zarzuty za jazdę pod wpływem środków odurzających. - Mężczyzna poniesie także konsekwencje za kierowanie bez uprawnień, niestosowanie się do sygnałów świetlnych, poruszanie się pojazdem bez wymaganej tablicy rejestracyjnej oraz stwarzanie zagrożenia w ruchu drogowym - wymienia Kulka.

