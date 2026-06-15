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Lubuskie

Odcinkowy pomiar prędkości pod Gorzowem. Sypią się mandaty

System kamer rejestruje prędkość podczas wjazdu na ten odcinek i zjazdu
Odcinkowy pomiar prędkości na S3 pod Gorzowem
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Na trasie S3 pod Gorzowem od kwietnia działa nowy punkt odcinkowego pomiaru prędkości. Tylko w pierwszych dwóch tygodniach od jego uruchomienia mandaty za zbyt szybką jazdę otrzymało ponad 4,5 tysiąca kierowców.

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym uruchomiło w kwietniu odcinkowy pomiar prędkości na drodze ekspresowej S3 (Lubuskie) między węzłami Gorzów Zachód i Gorzów Południe.

System kamer rejestruje prędkość podczas wjazdu i zjazdu na ten odcinek
System kamer rejestruje prędkość podczas wjazdu i zjazdu na ten odcinek
Źródło zdjęcia: TVN24

Na system składają się kamery zainstalowane na początku i na końcu odcinka, które sprawdzają, w jakim czasie i z jaką prędkością kierowcy pokonują ten fragment trasy. Jeśli przekroczą dozwoloną prędkość o 10 km/h otrzymują mandat. Długość monitorowanego odcinka wynosi tam około 4 kilometrów.

Dopuszczalna prędkość dla samochodów osobowych na tym odcinku to 120 km/h, a dla pojazdów ciężarowych to 80 km/h. Czy kierowcy stosują się do przepisów?

Ponad 4,5 tysiąca kierowców przekroczyło dopuszczalną prędkość w tym miejscu
Ponad 4,5 tysiąca kierowców przekroczyło dopuszczalną prędkość w tym miejscu
Źródło zdjęcia: TVN24

Rekordzista jechał prawie 190 km/h

Ze statystyk wynika, że w ciągu pierwszych dwóch tygodni działania systemu na tym krótkim odcinku na S3, nieprzepisowo jechało ponad 4,5 tysiąca kierowców. To oznacza, że do naruszeń dochodziło tam średnio co pięć minut.

- Na szczęście w zdecydowanej większości nie były to rażące przekroczenia prędkości - relacjonuje reporterka TVN24 Nadia Rulak. Jak mówi, w zdecydowanej większości były to przekroczenia prędkości od 10 do 20 km/h. Rekordzista pędził tam 190 km/h.

Takich odcinkowych pomiarów prędkości przybywa na polskich drogach. W ostatnich tygodniach kamery zainstalowano również m.in. na trasach: S7 (Rączki i Tatry), A1 (Kamieńsk-Stobiecko), S17 (Chrząchówek - Markuszów), DK28 (Rabka-Zdrój).

Ponad 470 wykroczeń w całej Polsce

W 2025 roku 73 systemy odcinkowego pomiaru prędkości zarejestrowały 470,5 tys. wykroczeń w postaci przekroczenia dozwolonej prędkości. Odcinkowy pomiar z największą liczbą wykroczeń jest na dolnośląskim odcinku A4 między Kostomłotami a Kątami Wrocławskimi i zarejestrował 39 175 naruszeń.

Kolejne odcinkowe pomiary z największą zarejestrowaną liczbą przekroczeń prędkości to: system w Katowicach na odcinku ul. Nikodema i Józefa Renców - 35 421, w Wyszkowie - 34 814, na odcinku S14 Dobroń - Petrykozy (woj. łódzkie) - 27 596 oraz w Zabrzu przy Al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego - 20 387.

Najwięcej, bo 57,8 proc. przekroczeń prędkości zarejestrowanych przez fotoradary i systemy odcinkowego pomiaru prędkości, mieściło się w przedziale od 11 km/h do 20 km/h. Kolejne 29,8 proc. obejmowało od 21 km/h do 30 km/h.

Przekroczenia między 31 km/h a 40 km/h stanowiły 8,1 proc., między 41 km/h a 50 km/h - 2,7 proc. Jeden procent stanowiły te w przedziale 51 km/h do 60 km/h. Pół procent to przekroczenia powyżej 61 km/h.

Źródło: TVN24, PAP
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Tagi:
Drogi w PolsceDroga ekspresowa S3Gorzów Wielkopolski
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