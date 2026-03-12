"Nie miał szans, żeby zahamować". Nagranie z monitoringu

Zielona Góra. Wypadek na ul. Wojska Polskiego Źródło: monitoring Zielona Góra

W środę po południu na ulicy Wojska Polskiego w Zielonej Górze 38-letnia kierująca zajechała drogę motocykliście. Przebieg zdarzenia zarejestrowały kamery miejskiego monitoringu.

- Kierująca Toyotą 38-latka, wyjeżdżając z Placu Powstańców Wielkopolskich w Aleję Wojska Polskiego, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu kierującemu motocyklem marki BMW 50-letniemu mieszkańcowi Sulechowa, który wraz z pasażerką jechał w kierunku ulicy Bohaterów Westerplatte. Kobieta wjechała wprost przed nadjeżdżające BMW tak, że kierujący motocyklem nie miał szans, żeby zahamować - wyjaśnia podinspektor Małgorzata Stanisławska, rzecznik prasowa Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

Mężczyzna złamał rękę

W wyniku zderzenia motocyklista i pasażerka trafili do szpitala. Po badaniach okazało się, że kierujący motocyklem ma złamaną rękę, natomiast jadąca z nim kobieta nie odniosła poważniejszych obrażeń.

Utrudnienia na drodze w miejscu wypadku trwały kilka godzin.

Dla kierujacej Toyotą sprawa zakończy się w sądzie. - Zgodnie z kodeksem karnym grozi jej nawet do trzech lat pozbawienia wolności - powiedziała Stanisławska.

