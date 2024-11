Uderzył w drzewo na chodniku, z drugiej strony byli piesi

Po chwili do rozbitego auta podbiegli przechodnie i wezwali pomoc. Miało to miejsce w poniedziałek około godziny 20.30.

Odmówił badania alkomatem

42-latek odmówił jednak badania alkomatem, dlatego w szpitalu pobrano mu krew do badań. Analiza wykaże jakie jest ewentualne stężenie alkoholu we krwi. - Badania przesłano do specjalistów. Wiadomo, że badania ogólnolaboratoryjne wykazały zawartość alkoholu we krwi. Ogólne symptomy zachowania tego mężczyzny też o tym świadczyły – dodaje Maksimczyk.