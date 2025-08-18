18-latek skonstruował prowizoryczny motorower, będzie tłumaczył się przed sądem

Do zdarzenia doszło w powiecie międzyrzeckim Źródło: Google Earth

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Z daleka, wyglądał jak zwykły rower, z bliska widać już pewne "udoskonalenia". Policjanci z międzyrzeckiej drogówki skontrolowali kilka dni temu rowerzystę, który poruszał się nietypowym pojazdem.

Jak ustalili policjanci, 18-latek wykorzystując ramę zwykłego roweru, zamontował w niej silnik spalinowy i stworzył w ten sposób prowizoryczny motorower, którym następnie wyjechał na drogę publiczną.

- Przeprowadzona kontrola drogowa wykazała szereg poważnych naruszeń prawa. Pojazd nie został dopuszczony do ruchu, nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC, a sam konstruktor nie miał wymaganych do kierowania tego typu pojazdami uprawnień - kategorii AM - wyliczał aspirant Mateusz Maksimczyk, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu.

Samoróbka na drodze, 18-latek przed sądem Źródło: Lubuska policja

Policja: wykroczenie zagrożone sankcjami

Według policji, pojazd, którym podróżował 18-latek nie spełniał żadnych wymogów technicznych ani norm bezpieczeństwa. Poruszanie się takim przerobionym, niesprawdzonym pojazdem może być niebezpieczne. - Wszelkie przeróbki pojazdów muszą odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami technicznymi. Poruszanie się maszyną, która nie została dopuszczona do ruchu, bez wymaganego ubezpieczenia i stosownych uprawnień, jest wykroczeniem zagrożonym sankcjami prawnymi - przypomniał rzecznik.

18-letni kierujący będzie tłumaczył się przed sądem.