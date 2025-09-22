Do zdarzenia doszło w Międzyrzeczu. Radiowóz przejechał na czerwonym świetle Źródło: Stop Cham

Do zdarzenia doszło 16 września w Międzyrzeczu. Serwis Stop Cham opublikował nagranie jednego z kierowców, na którym widać poważne wykroczenie, którego dopuścił się policjant kierujący radiowozem. Na filmie widać przejście dla pieszych, po którym prawidłowo na zielonym świetle przechodzą piesi. Światło dla ruchu kołowego było wówczas czerwone. Mimo to po tym, jak przejście opuścili piesi, na czerwonym świetle przejechał radiowóz bez włączonych sygnałów świetlnych i dźwiękowych.

"Film nie budził naszych wątpliwości"

O komentarz do nagrania opublikowanego w sieci poprosiliśmy rzeczniczkę policji w Międzyrzeczu. - Film nie budził naszych żadnych wątpliwości i musieliśmy zareagować. Takie zachowanie nie powinno mieć miejsca, policjant, który dopuścił się tego wykroczenia, zgodnie z obowiązującym taryfikatorem został ukarany mandatem karnym kredytowanym w wysokości 500 złotych oraz otrzymał 15 punktów karnych - przekazała w rozmowie z tvn24.pl, młodszy aspirant Alicja Kowalczyk z Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu.