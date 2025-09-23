Logo strona główna
Lubuskie

Półtoraroczna dziewczynka wypadła przez okno. "Po takim upadku mamy do czynienia z licznymi urazami"

Lądował śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Do zdarzenia doszło w Międzyrzeczu
Źródło: Google Earth
Półtoraroczna dziewczynka wypadła przez okno na pierwszym piętrze w jednej z kamienic w Międzyrzeczu (woj. lubuskie). Śmigłowiec LPR przetransportował dziecko do szpitala w Zielonej Górze. Jego stan jest określany jako ciężki, ale stabilny.

Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze poinformował o stanie zdrowia półtorarocznej dziewczynki, która we wtorek wypadła z okna kamienicy w Międzyrzeczu.

- Dziewczynka przebywa na klinicznym oddziale anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci. Stan jest ciężki, ale stabilny. Po takim upadku mamy do czynienia z licznymi urazami, w tym uraz głowy. Na dziś zaplanowano powtórna diagnostykę - powiedziała dziennikarzowi TVN24 Sylwia Malcher-Nowak, rzeczniczka szpitala.

Do tego nieszczęśliwego wypadku doszło, gdy dziecko było pod opieką matki. - Dziewczynka wypadła przez okno na pierwszym piętrze. Dziecko tuż po zdarzeniu było przytomne i tak było również w chwili, gdy Lotnicze Pogotowie Ratunkowe zabierało je do szpitala w Zielonej Górze - mówiła we wtorek mł. asp. Alicja Kowalczyk, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu.

Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci, którzy ustalają okoliczności zdarzenia. Portal pościgi.pl twierdzi, że matka poszkodowanej dziewczynki jest w ciąży i na skutek wypadku dziecko źle się poczuła. Policja potwierdza jedynie doniesienia o konieczności udzielenia pomocy medycznej. - Na skutek silnych emocji ta kobieta potrzebowała pomocy. Z tego, co wiem, udzielono jej na miejscu - przekazała Kowalczyk.

Matka dziecka była trzeźwa.

Autorka/Autor: Aleksandra Arendt-Czekała /tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: FotoDax / Shutterstock.com

