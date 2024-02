Policjanci i ratownicy brutalnie zaatakowani

We wtorek policjanci i ratownicy medyczni zostali skierowani do interwencji związanej z nieprzytomnym mężczyzną, leżącym na jednej z ulic Międzyrzecza, który miał potrzebować natychmiastowej pomocy.

Samo zgłoszenie było fałszywe

Doszło do naruszania nietykalności cielesnej funkcjonariuszy i do znieważenia policjantów i ratowników. - Samo zgłoszenie o nieprzytomnym pacjencie, które doprowadziło do interwencji służb, okazało się być fałszywe. Najbardziej agresywny mężczyzna, który dopuścił się ataku został zatrzymany - przekazuje Maksimczyk.