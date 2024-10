Hołownia o uchyleniu immunitetu: Nie widzę w tym nic złego

Marszałek Sejmu przekazał, że wniosek jeszcze do niego nie dotarł. - Jak tylko go zobaczę natychmiast zrobię dokładnie to, co z każdym wnioskiem o immunitet, a więc poddamy go wstępnej kontroli prawnej i skieruję go do komisji - powiedział Szymon Hołownia.