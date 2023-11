"Tak długiej kolejki nie pamiętamy". Poważne utrudnienia na przejściach granicznych

Stoją już przed Przemyślem

- Występują miejscowe spowolnienia w ruchu na terenie miasta od ulicy Lwowskiej przez aleję Żołnierzy Wyklętych do ulicy Krakowskiej. Samochody ustawione są na jednym pasie przy prawej krawędzi jezdni. Podobnie sytuacja wygląda na drogach w miejscowości Żurawica, Duńkowiczki, jak i na drodze od Przemyśla do Medyki. Policjanci cały czas regulują ruchem, nie dopuszczają do tego, żeby doszło do jakichkolwiek zatorów - mówi Golisz.