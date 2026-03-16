Zderzenie samochodu osobowego i dwóch ciężarówek. Nie żyją dwie osoby

Do zdarzenia doszło 15 marca około godziny 19 na wysokości miejscowości Marwice pod Gorzowem Wielkopolskim. Zderzyły się tam samochód osobowy i dwie ciężarówki. Na miejscu pracowało sześć zastępów straży pożarnej, pogotowie i policja.
Nie żyją dwie osoby
- W wypadku zginął mężczyzna kierujący osobowym fordem i jedna z jego pasażerek. Druga została ranna. Oprócz niej do szpitala pogotowie zabrało obu kierowców ciężarówek - poinformowała asp. Agnieszka Wiśniewska z KMP w Gorzowie Wielkopolskim.
Droga wojewódzka 119 w miejscu zdarzenia była zablokowana przez kilka godzin. Dokładne okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury.
