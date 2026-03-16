Zderzenie samochodu osobowego i dwóch ciężarówek. Nie żyją dwie osoby

Tragiczny wypadek koło Gorzowa Wielkopolskiego Źródło: OSP Stanocko

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło 15 marca około godziny 19 na wysokości miejscowości Marwice pod Gorzowem Wielkopolskim. Zderzyły się tam samochód osobowy i dwie ciężarówki. Na miejscu pracowało sześć zastępów straży pożarnej, pogotowie i policja.

Nie żyją dwie osoby

- W wypadku zginął mężczyzna kierujący osobowym fordem i jedna z jego pasażerek. Druga została ranna. Oprócz niej do szpitala pogotowie zabrało obu kierowców ciężarówek - poinformowała asp. Agnieszka Wiśniewska z KMP w Gorzowie Wielkopolskim.

Droga wojewódzka 119 w miejscu zdarzenia była zablokowana przez kilka godzin. Dokładne okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury.