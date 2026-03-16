Lubuskie

Zderzenie samochodu osobowego i dwóch ciężarówek. Nie żyją dwie osoby

Źródło: OSP Stanocko
Dwie osoby zginęły, a trzy trafiły do szpitala po wypadku, do którego doszło w niedzielę na drodze wojewódzkiej nr 119, na wysokości wsi Marwice nieopodal Gorzowa Wielkopolskiego. Doszło tam do zderzenia dwóch ciężarówek i auta osobowego.

Do zdarzenia doszło 15 marca około godziny 19 na wysokości miejscowości Marwice pod Gorzowem Wielkopolskim. Zderzyły się tam samochód osobowy i dwie ciężarówki. Na miejscu pracowało sześć zastępów straży pożarnej, pogotowie i policja.

Nie żyją dwie osoby

- W wypadku zginął mężczyzna kierujący osobowym fordem i jedna z jego pasażerek. Druga została ranna. Oprócz niej do szpitala pogotowie zabrało obu kierowców ciężarówek - poinformowała asp. Agnieszka Wiśniewska z KMP w Gorzowie Wielkopolskim.

Źródło: OSP Santocko
Źródło: OSP Santocko

Droga wojewódzka 119 w miejscu zdarzenia była zablokowana przez kilka godzin. Dokładne okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury.

Autorka/Autor: Piotr Krysztofiak /tok

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: OSP Santocko

Gorzów WielkopolskiLubuskieWypadkiruch drogowyPolicjaProkuratura
