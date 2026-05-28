Lubuskie Ogromny pożar chlewni we wsi Lutol. W środku kilka tysięcy zwierząt Oprac. Tomasz Kubik |

Pożar świniarni Źródło wideo: Kontakt24 / Obserwator

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

20 zastępów straży pożarnej gasi pożar w gospodarstwie zajmującym się hodowlą trzody chlewnej w pobliżu wsi Lutol (powiat żarski).

- Ogień pojawił się w jednej z dziesięciu chlewni, w której znajdowało się kilkaset macior i kilka tysięcy prosiąt. Inne budynki nie są obecnie zagrożone - poinformował rzecznik lubuskiej PSP mł. bryg. Arkadiusz Kaniak.

Zgłoszenie o pożarze wpłynęło w czwartek o godz. 13.51. Ogień pojawił się w jednej z chlewni o powierzchni 2,5 tysiąca mkw, które znajdują się jedna obok drugiej.

Pożar świniarni Źródło: Kontakt24 / Obserwator

W pożarze zginęło 150 macior i około 2 tysiące prosiąt

Do akcji skierowano zastępy PSP i OSP z pow. żarskiego i ościennych. Strażacy przystąpili do gaszenia budynku objętego pożarem i pomagali wyprowadzić z niego jak najwięcej zwierząt. Oprócz tego zajęli się obroną przed płomieniami i wysoką temperaturą sąsiednich chlewni.

- Pożar nie jest jeszcze opanowany, ale nie rozprzestrzenia się. Najważniejsze, że nie ma osób rannych. W chlewni objętej pożarem zdechło około 150 macior i około 2 tysiące prosiąt. Udało się natomiast wyprowadzić i uratować około 350 macior i około 2 tysiące prosiąt - powiedział mł. bryg. Kaniak.

Rzecznik dodał, że przyczyna pożaru nie jest znana, jej ustaleniem zajmie się policja, prokuratura i biegły z zakresu pożarnictwa. Działania gaśnicze nadal trwają, a te związane z dogaszeniem i całkowitą likwidacją zarzewi ognia mogą potrwać wiele godzin.