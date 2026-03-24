Ciężka noga posła Mejzy. Nazbierał ponad sto punktów karnych. "Stare sprawy"

Poseł PiS Łukasz Mejza
Reakcje posłanek PiS na wniosek o uchylenie immunitetu Łukaszowi Mejzie
Źródło: TVN24
163 punkty karne ma otrzymać na swoje konto poseł PiS Łukasz Mejza w związku z wykroczeniami drogowymi. Według ustaleń RMF FM, fotoradary miały aż 16 razy zarejestrować przekroczenie prędkości przez polityka. Dotychczas policja zawnioskowała o uchylenie immunitetu w związku z dziewięcioma przewinieniami. "Gdyby nie to, że korespondencja przychodziła na stary adres, to już dwa lata temu poprzyjmowałbym te mandaty i nie miałbym żadnych punktów karnych" - odpowiedział na nasze pytania poseł Mejza.

Według ustaleń RMF FM, poseł Prawa i Sprawiedliwości Łukasz Mejza zebrał od listopada 2024 roku za przekraczanie prędkości już 163 punkty karne, co oznacza, że straci on prawo jazdy.

Dwa wnioski policji. Taki mandat grozi Mejzie

Informacja pochodzi z dwóch wniosków Biura Prewencji Komendy Głównej Policji do marszałka Sejmu w sprawie uchylenia immunitetu politykowi, a także z własnych ustaleń dziennikarzy. Pierwszy z wniosków policji dotyczył sytuacji z października 2025 roku, z drogi ekspresowej S3 koło Polkowic na Dolnym Śląsku. Mejza jechał tam z prędkością 200 kilometrów na godzinę, podczas gdy obowiązujący tam limit wynosił 120 kilometrów na godzinę. Został zatrzymany, jednak zasłonił się immunitetem. Później sam zapowiedział, że się go zrzeknie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Ile kosztowały nas loty posłów w 2025 roku?
Tysiące lotów, miliony złotych. Kto jest rekordzistą
Sebastian Zakrzewski
samolot
Loty posłów po Polsce kosztowały miliony. Mamy wykaz od początku kadencji
Zespół autorów
Mikołaj GątkiewiczMikołaj StępieńMonika Winiarska
Łukasz Mejza na posiedzeniu Sejmu 5 sierpnia 2025 roku
Immunitet Mejzy. Do Sejmu "wpłynęły dwa pisma"
Polska

Za przewinienie z drogi S3 polityk ma zostać ukarany mandatem w wysokości 2500 złotych i otrzymać 15 punktów karnych.

Drugi z wniosków KGP dotyczy jednak dziewięciu kolejnych wykroczeń posła Mejzy, zarejestrowanych przez fotoradary. Według ustaleń RMF FM, suma tych kar wynosi 8900 złotych i 84 punkty karne. Policja chce więc ukarać posła PiS mandatami na łączną kwotę 11400 złotych.

Fotoradary miały zarejestrować, jak polityk Prawa i Sprawiedliwości dwa razy przekroczył prędkość o 62 kilometry na godzinę, raz o 60 km/h, raz o 44 km/h, trzy razy o 30 km/h, raz o ponad 30 km/h i raz o 11 kilometrów na godzinę. Ostatnie z opisanych wykroczeń miało miejsce 20 sierpnia 2025 roku. Te dwa wnioski dają łącznie 99 punktów karnych.

Jednak według ustaleń RMF FM, przypadków zarejestrowania przez fotoradary przekroczenia przez Mejzę prędkości ma być jeszcze więcej. Łącznie mowa jest o 16 takich przypadkach. W sumie daje to 163 punkty karne i mandaty o łącznej wysokości 17800 złotych. Kara może być wyższa, jeśli w tej sprawie zostaną skierowanie wnioski o ukaranie do sądu.

Poseł Mejza odpowiada. Krytykuje Tuska

W sprawie wykroczeń skontaktowaliśmy się we wtorek z posłem Mejzą. Nie odebrał od nas telefonu, jednak odpowiedział na pytania zadane SMS-em. Chcieliśmy wiedzieć między innymi, dlaczego nie opłacił jak dotąd mandatów, które otrzymał już wiele miesięcy temu. W odpowiedzi polityk zaatakował rząd Donalda Tuska.

"Ale to się porobiło! Paliwo zamiast 5.19 zaraz kosztować będzie 9.15, bezrobocie za Tuska bije kolejne rekordy a newsem dnia jest to, że Łukasz Mejza ma punkty karne za przekroczenie prędkości na trasie szybkiego ruchu! Gdyby to nie było tak straszne, to nawet ten fakt mógłby mi schlebiać, że jestem tak popularny i ważny, że przykrywam medialnie wszystkie porażki najsłabszego rządu w historii" - napisał poseł PiS.

Łukasz Mejza poinformował jednocześnie, że mandaty, o których mowa, "to są jakieś stare, skumulowane sprawy jeszcze z 2024 roku".

"Gdyby nie to, że korespondencja przychodziła na stary adres, to już 2 lata temu poprzyjmowałbym te mandaty i nie miałbym żadnych punktów karnych. Aha! I jeszcze jedno! Ja przekroczyłem prędkość, za co oczywiście przepraszam, na trasie szybkiego ruchu, a Tusk w terenie zabudowanym. Także najpierw proszę grillować najważniejszego Niemca w Polsce, a dopiero potem wrzucać mnie (oczywiście w pełni zasłużenie) na ruszt! Czołem wielkiej Polsce!" - zakończył Łukasz Mejza.

Mejza odniósł się tym samym do zdarzenia z listopada 2021 roku, kiedy policjanci zatrzymali kierowcę skody, który w terenie zabudowanym jechał z prędkością 107 kilometrów na godzinę. W miejscu kontroli obowiązywało ograniczenie prędkości do 50 kilometrów na godzinę. Za kierownicą samochodu siedział Donald Tusk, który stracił wówczas prawo jazdy na trzy miesiące i otrzymał mandat w wysokości 500 złotych. Szef Platformy Obywatelskiej informował wtedy, że kara jest adekwatna i że przyjął ją "bez dyskusji".

Pisma posła o zrzeczeniu się immunitetu

W czwartek do Sejmu wpłynęły dwa pisma od posła PiS Łukasza Mejzy, oba o zrzeczeniu się immunitetu w związku z dwiema sprawami. Po wpłynięciu pism od Mejzy, musi się zebrać sejmowa komisja regulaminowa, by stwierdzić, czy poseł prawidłowo zrzekł się immunitetu.

"Ukaraliśmy Mejzę najwyższą karą"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Ukaraliśmy Mejzę najwyższą karą"

Polska

"Tak, jak obiecałem, natychmiast zrzekam się immunitetu w sprawie przekroczenia prędkości na S3. Żałuję tego, co zrobiłem, i taka sytuacja nie powtórzy się więcej. Jeszcze raz przepraszam" - przekonywał Mejza niedługo po zatrzymaniu przez policję w okolicach Polkowic.

Kancelaria Sejmu wyjaśniła wówczas, że poseł "nie może w sposób skuteczny samodzielnie powiadomić marszałka Sejmu o zrzeczeniu się immunitetu", zanim wniosek w tej sprawie formalnie nie wpłynie do marszałka Sejmu.

W swoim pierwszym oświadczeniu - z października ubiegłego roku - Mejza tłumaczył, że mandatu policji nie przyjął tylko dlatego, że spieszył się na lotnisko i czas potrzebny na jego wypisanie sprawiłby, że na pewno spóźniłby się na samolot.

Sejm wyraża zgodę na pociągnięcie posła do odpowiedzialności karnej bezwzględną większością głosów ustawowej liczby posłów. Nieuzyskanie wymaganej większości głosów oznacza podjęcie uchwały o niewyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej.

W październiku 2025 roku Mejza został ukarany za swoje zachowanie względem senatora Wadima Tyszkiewicza i jego żony. - Bardzo wulgarnie odnosił się poseł zarówno do pana senatora, jak i do jego małżonki - relacjonowała posłanka Ewa Scheadler z sejmowej komisji etyki.

OGLĄDAJ: Polska Fundacja Narodowa do likwidacji? "Ta decyzja jest przed nami, mamy czas do końca roku"
Marta Cienkowska 24 0730 piasek

Polska Fundacja Narodowa do likwidacji? "Ta decyzja jest przed nami, mamy czas do końca roku"

Marta Cienkowska 24 0730 piasek
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Bartłomiej Plewnia

Źródło: RMF FM, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Paweł Supernak

Czytaj także:
Rozbój w Józefowie
"Został zaatakowany kastetem i okradziony"
WARSZAWA
Pies był ciągnięty za motorowerem (zdjęcie ilustracyjne)
Ciągnął psa za motorowerem, zwierzę nie przeżyło
Olsztyn
imageTitle
UEFA wybrała sędziego na mecz z Albanią. Polskim drużynom szczęścia nie przynosił
EUROSPORT
Emilewicz o Małym ZUS plus: przedsiębiorca wybiera - niższe składki czy wyższa emerytura
Fiskus dzwoni, eksperci ostrzegają. "Są potem wykorzystywane przeciwko nim"
BIZNES
Nocna prohibicja, alkohol
Tu nie będzie nocnej prohibicji. "Nie ma wystarczających powodów"
Szczecin
Zderzenie samolotu z pojazdem lądowym na lotnisku LaGuardia w Nowym Jorku
"Zawaliłem sprawę". Piloci już rok temu alarmowali o zagrożeniach na tym lotnisku
Świat
Franciszek jest trzecim papieżem, który odwiedził rzymską synagogę
Obudzone antysemickie demony
Tomasz P. Terlikowski
Cieśnina Ormuz
Iran przepuścił dwa statki
BIZNES
Wyrok dla duchownego za przywłaszczenie dotacji na remont kościołów (zdjęcie ilustracyjne)
Trzy dziewczynki skrzywdzone przez księdza na wycieczce, zapadł wyrok
Katowice
imageTitle
Kapitalna Shiffrin zdecydowaną liderką na półmetku slalomu
EUROSPORT
Skutki burzy Therese na Wyspach Kanaryjskich
Burza nęka wyspy od wielu dni. "Utknęliśmy"
METEO
Potrącenie pieszego w rejonie stacji PKP Michalin
Pociąg potrącił człowieka na linii otwockiej. Utrudnienia
WARSZAWA
Polowanie (zdjęcie ilustracyjne)
Myśliwy zastrzelił kolegę na polowaniu. Przyznał się
Trójmiasto
imageTitle
Królowa awantur znowu w akcji. Poszło o rzekome zaloty Francuza
EUROSPORT
Donald Trump
Zwrot na ropie. Dwa kraje bliżej dołączenia do Trumpa
BIZNES
Kim Jong Un
Kim Dzong Un o statusie potęgi nuklearnej i "najbardziej wrogim państwie"
Świat
Izraelskie służby pracują na miejscu irańskiego ataku rakietowego w dzielnicy mieszkalnej w Tel Awiwie
Iran zaatakował Izrael. Kilka fal pocisków
Świat
imageTitle
Dramat Odermatta. Wielka szansa przed Pinheiro Braathenem
EUROSPORT
Strażacy otrzymali zgłoszenie po godzinie 8
Tragiczny pożar domu. Nie żyje dwójka małych dzieci
Poznań
imageTitle
Worek 29 medali. Mistrz odchodzi drugi raz
Najnowsze
TSUE
TSUE zdecydował w sprawie polskich sędziów
Polska
Wypadek z udziałem motocyklisty na Południowej Obwodnicy Warszawy
W ciężarówce wystrzeliła opona, ranny motocyklista. Ogromne utrudnienia na trasie S2
WARSZAWA
Dwa pociągi znalazły się na jednym torze
Pociągi jechały na "czołówkę"
Poznań
Służby na miejscu katastrofy na lotnisku LaGuardia w Nowym Jorku
Piloci zginęli, stewardesa przeżyła. Ekspert zwrócił uwagę na ważny element
Świat
imageTitle
Drastyczne obrazki w NBA. Chciał zrobić wsad, wylądował na noszach
EUROSPORT
Warszawa, Polska, 1 kwietnia 2024 r. Piesi i rowerzyści na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu Nowego Światu i Świętokrzyskiej. Ludzie, tłum w słoneczny dzień
Bezrobocie w górę
BIZNES
Poszukiwany wąż zbożowy sam wrócił do mieszkania
Poszukiwany wąż sam wrócił do właściciela. Szczęśliwy finał akcji w Elblągu
Olsztyn
Mieszkańcy północnego O'ahu sprzątają po powodzi
Północ sprząta po powodzi, południe zostało zalane
METEO
Mette Frederiksen i Lars Loekke Rasmussen podczas przedwyborczej debaty, 23 marca 2026 r.
Myje zęby mydłem i może zdecydować o tym, kto będzie rządził Danią
Świat
53 min
Urbaniak w News Michalskiego
Urbaniak o Nawrockim i "utwardzonej ziemi". "Zatkało mnie"
News Michalskiego

