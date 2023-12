"Mrożące krew w żyłach sceny, które pokazują brak rozsądku oraz drogową ignorancję"

czytaj dalej

Najchętniej słuchanym bożonarodzeniowym przebojem w Polsce pozostaje kończąca w przyszłym roku 40 lat piosenka "Last Christmas" zespołu Wham!. W skali globalnej prym wiedzie o dekadę młodszy hit "All I Want for Christmas Is You" autorstwa Mariah Carey - wynika z zestawienia opublikowanego przez Spotify.