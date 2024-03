Czytaj też: Wojskowe auto potrąciło żubra, drugi nie opuszczał martwego kompana. "Może to świadczyć o odczuwaniu straty" - Po godzinie 14 podróżowałem pociągiem z Poznania. Nagle w okolicy stacji Podlesiec, w gminie Dobiegniew, pociąg raptownie zahamował. To było w lesie. Po obu stronach pojawiły się dwa duże stada żubrów. Drużyna konduktorska poinformowała o przerwie ze względów technicznych. Pociąg odjechał po 30 minutach. Wówczas poinformowano nas o zdarzeniu z udziałem zwierzyny leśnej - przekazał pan Kamil.

Żubry wtargnęły na tory

Pan Kamil dodał, że najprawdopodobniej doszło do zderzenia pociągu z żubrem. - Chyba doszło do zderzenia pociągu z jednym z żubrów. Byłem w ostatnim wagonie, więc nie widziałem, co działo się z przodu. Jednak przy odjeździe pociągu było widać truchło zwierzęcia - dodał.